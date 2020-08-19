AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi, doğal yürüyüş yolunu asfaltla kapladı!
AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehrin en büyük parkı Hüdavendigar Kent Parkı’ndaki yürüyüş yoluna 'çamur oluyor' gerekçesiyle asfalt döktü. Duruma tepki gösteren CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, “New York'ta, Paris'te kısacası dünyanın her yerinde yürüyüş alanları doğaldır ve korunmaya çalışılır. AKP'nin rant aşkı bitmek bilmiyor” dedi.
Osmangazi ile Nilüfer ilçe sınırları içerisinde yer alan ve Bursa'nın en büyük parkı olan Hüdavendigar Kent Parkı’nda yürüyüş yolu, 'çamur oluyor' gerçeksiyle büyükşehir belediyesi ekipleri tarafından asfaltla kaplandı.
“AKP'NİN RANT AŞKI BİTMEK BİLMİYOR”
Parka giderek inceleme yapan CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, “New York'ta, Paris'te kısacası dünyanın her yerinde yürüyüş alanları doğaldır ve korunmaya çalışılır. AKP'nin rant aşkı bitmek bilmiyor. Bursa'da dağı taşı her yeri asfalt ile doldurdu. Gözleri doymadı şimdide doğal parkın içine asfalt döküyorlar. Bunların vizyonu, kent anlayışı budur” diyerek tepki gösterdi.
Asfalt yol, eklem ve dize zarar verdiği için yürüyüş parkurlarında tartan veya toprak kullanılıyor.
Parkın içerisinde çok sayıda spor tesisi (buz pateni, golf sahası, yürüyüş ve bisiket yolu, futbol sahası) yanı sıra sosyal etkinlikler anlamında birçok alan bulunuyor.
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