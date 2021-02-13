AKP'li Cahit Özkan, tepkilerin ardından geri adım attı

13 Şubat 2021 Cumartesi, 18:58

AKP'li Özkan'ın "Yeniden Kuruluş Anayasası" şeklindeki açıklamasına muhalefet kanadından sert tepkiler gelmişti. Tepkilerin ardından Özkan, geri adım attı.

Özkan, yaptığı açıklamada, yeni anayasa tartışmalarına ilişkin açıklamalarını değiştirdi.

Özkan, "Milletçe verdiğimiz bu mücadele sonucunda Cumhuriyetimizle taçlandırdığımız yeni Türkiye'mizi kurduk. Ancak 100 yıllık bir çınar olan Cumhuriyetimiz, darbe ve vesayet girişimleriyle maalesef kuruluş ve kurtuluş değerlerinden, o maddi ve manevi değerlerden uzaklaştırılmıştır" ifadelerini kullandı.

Tepkilerin ardından ifadelerini değiştiren Özkan, şunları kaydetti:

"Yeniden Kuruluş Anayasası ile kastımız; yenileyici bir ruhla, geçmişin birikimini dikkate alarak ve o kuruluşumuzda bizi bir arada tutan maddi ve manevi değerleri yeniden hayata geçirmek suretiyle, geniş katılımlı yeni anayasa yapma talebidir. Amacımız, Cumhuriyetimizi el birliğiyle modern geleceğe daha güçlü şekilde taşımaktır. Böylesi bir anayasa, aziz milletimize olan bir borcumuzdur ve inşallah 83 milyon hep birlikte yerine getireceğiz."