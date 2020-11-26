AKP'li Çamlı: Teşekkür edeceğine çamurla uğraşıyorsun

26 Kasım 2020 Perşembe, 13:48

Restore ettirdiği tarihi çeşmenin kitabesine babası Zeki Ahmed Çamlı'nın ismini ekleten AKP Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'dan yeni bir açıklama geldi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’a yanıt veren Çamlı, “Teşekkür edeceğine çamurla uğraşıyorsun” dedi.

AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı’nın restore ettirdiği 270 yıllık tarihi Vezir Çeşmesi'nin kitabesine babası Zeki Ahmed Çamlı'nın ismini eklettiği ortaya çıkmıştı. Durumu kişisel sosyal medya hesabından duyuran İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı ve Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, “Restorasyon yapmayın demiyoruz yapın ama sultanın adı ardına babanızın adını eklemeyin!” demişti.

Yenilenen kitabede çeşmenin banisi Sultan I. Mahmud’un yanına Çamlı’nın babasının adı olan “Sahibül hayrat merhum Zeki Ahmed Çamlı” ifadesi eklendi.

Çamlı tarihi kitabeyi 2 yıl önce restore ettirmişti. Kitabenin orijinalinin nerede olduğu ise bilinmiyor.