AKP'li Çelik: Koronavirüs hasta ve vefat sayılarının artması endişe verici

AKP sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs hasta ve vefat sayılarının artmasının endişe verici ve üzücü olduğunu belirtti.

DHA
17 Kasım 2020 Salı, 11:25
AKP'li Çelik: Koronavirüs hasta ve vefat sayılarının artması endişe verici
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AKP Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Korona hasta ve vefat sayılarının artması çok endişe verici ve çok üzücü. Tek tek her birimizin alacağı tedbir, topyekun mücadelenin en önemli halkası. Alınmayan tedbir en zayıf halka oluyor. Maske, mesafe ve temizlik, en önemli mücadele araçları. Tedbirlere lütfen uyalım" 


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