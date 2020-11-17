AKP'li Çelik: Koronavirüs hasta ve vefat sayılarının artması endişe verici
AKP sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs hasta ve vefat sayılarının artmasının endişe verici ve üzücü olduğunu belirtti.
AKP Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Korona hasta ve vefat sayılarının artması çok endişe verici ve çok üzücü. Tek tek her birimizin alacağı tedbir, topyekun mücadelenin en önemli halkası. Alınmayan tedbir en zayıf halka oluyor. Maske, mesafe ve temizlik, en önemli mücadele araçları. Tedbirlere lütfen uyalım"
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