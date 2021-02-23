AKP'li Grup Başkanvekili Zengin'e hakaret eden kişi gözaltına alındı

Bir sosyal paylaşım sitesinde AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e ilişkin sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Avukat Mert Y. gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
23 Şubat 2021 Salı, 03:39
AKP'li Grup Başkanvekili Zengin'e hakaret eden kişi gözaltına alındı
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AKP Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e yönelik sarf edilen sözler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının resen soruşturma başlatması üzerine, İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli Mert Y'nin Eyüpsultan'da bulunan evinde olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine şüpheli evinde arama yapılarak yakalandı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


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