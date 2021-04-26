AKP'li isimlerin özel hastanelerinde binlerce liralık yoğun bakım ücreti

26 Nisan 2021 Pazartesi, 09:40

Yeni normalleşme dönemiyle birlikte vaka sayıları hızla artarken hastaneler de Covid-19 hastalarıyla dolup taştı. Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler ile üniversite hastanelerinde yakınlarına yer bulamayan yurttaşlar, özel hastanelere binlerce lira ödemek zorunda kaldı. Yurttaşlar, özel hastanelerin solunum cihazı bile kiralattığını anlatarak duruma isyan etti.

Hacer Koçkaya isimli bir yurttaş, 20 Nisan’da 80 yaşındaki kayınvalidesi Sultan Koçkaya’ya Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Covid-19 teşhisi konulmasına rağmen 12 saat boyunca yoğun bakım yatağı bulamadığını ve acilde bekletildiğini söyledi.

12 SAAT ACİLDE BEKLETTİLER

Hacer Koçkaya, yaşadıklarını BirGün’den İsmail Arı'ya şöyle anlattı: “Kayınvalidem 20 Nisan’da sabah saat 9’da acile giriş yaptı ve yoğun bakımlarda boş yatak bulunamadığı için akşam saat 9’a kadar bekletildi. Tüm İstanbul’da özel ve devlet hastanelerinde boş yatak aradık. Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi, bize ‘Hiçbir yerde boş yatak bulamıyoruz’ dedi. En son Bahçeşehir Liv Hospital Hastanesi’nde yer bulabildik ve başka çaremiz olmadığı için kayınvalidemi oraya götürdük. Bizden bir haftalık yatış için 15 bin TL istediler. 3 bin TL’sini elden 12 bin TL’sini ise EFT yaparak ödedik.”

BEŞ BİN TL’YE SOLUNUM CİHAZI KİRALATTILAR

AKP'li iş insanı Ethem Sancak’ın kardeşi Haydar Sancak'ın ortağı olduğu Liv Hospital Hastanesi’nin binlerce liraya solunum cihazı kiralattığını da anlatan Koçkaya sözlerini şöyle tamamladı: “Özel hastane bizden bir de yüksek akışlı oksijen cihazı kiralamamızı istedi. Bu cihazı üreten şirketin numarasını verdiler ve aradığımızda şirket bu cihazı 5 bin TL’ye kiraladığını söyledi. Bu durum karşısında çok şaşırdık. Yoğun bakıma hasta getirdik ve solunum cihazınız yok mu? diye sorduk ancak yanıt alamadık. Paramız olduğu için hastamızı hastaneye yatırabildik. Parası olmayan biri ölecek mi? Ayrıca, özel hastaneye toplam 20 bin TL ödememize rağmen başka masraflarınız da çıkacak dediler.”

BİNLERCE LİRA BAĞIŞ ADI ALTINDA İSTENİYOR

Meryem Özbey isimli bir yurttaş ise eski AKP Milletvekili Metin Külünk’ün ailesine ait olan Erdem Hastanesi’nin Covid-19 hastası teyzesinden bağış adı altında 7 bin 500 TL yoğun bakım ücreti ve ayrıca bir de ambulans ücreti istediğini söyledi. Özbey, Pendik Bölge Hastanesi’nin ise gecelik 200 TL ücret talep ettiğini, kan tahlili, muayene ve tomografi ücreti adı altında da bin 450 TL aldığını açıkladı.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir başka yurttaş ise Kayseri'deki Özel Erciyes Hastanesi’nin Covid-19 hastasını yakınından gecelik yoğun bakım ücreti adı altında 2 bin 500 TL ücret talep ettiğini, bu kişinin özel hastaneye toplam 13 bin TL’lik ödeme yaptığını anlattı.

YATAKLARIN YÜZDE 41’İ ÖZELLERDE

Türkiye'de yoğun bakım yataklarının yüzde 41,93'ü özel hastanelerde bulunuyor. Uzmanlara göre, Sağlık Bakanlığı’nı açıkladığı erişkin yoğun bakım yataklarındaki yüzde 69,1 doluluk oranı, aslında kamu hastanelerindeki yoğun bakım kapasitelerinin neredeyse dolduğu anlamına geliyor.

İLAVE ÜCRET ALINAMAZ

İstanbul Tabip Odası’nın (İTO) “Pandemi Döneminde Özel Hastanelerde Sağlığın Finansmanı Raporu’nda ise zor durumdaki yurttaşların çaresizlik içinde yalnız başına bırakılmasının kabul edilemez olduğunu vurgulanarak şöyle denildi: “Pandemi süresince pandemi olgularından ilave ücret alınamaz. Yurttaşlarımız bu türden uygulamalara karşı tepki vermeye ve haklarını aramaya; Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sağlık Bakanlığı’nı görevlerini yapmaya çağırıyoruz.”

‘RİCA MİNNETLE’ YATAK TALEBİ

Ankara Tabip Odası (ATO), üst düzey bir Sağlık Bakanlığı bürokratının özel sağlık kuruluşlarından rica minnetle yoğun bakım yatağı talebinde bulunduğu mesajı paylaştı. ATO’dan yapılan açıklamada Bakanlık bürokratının özel sağlık kuruluşlarından şu ifadelerle yatak talep ettiği belirtildi: “Şu an itibari ile kriz koordinasyon merkezinde 30 Covid-19 yoğun bakım hastası, 15 Covid-19 dışı yoğun bakım hastası beklemektedir. Sizden ricam, bugün hızlıca aksiyon alarak bu hastalarımıza yer bulup yerleştirmenizdir. Lütfen yoğun bakımlarınızı gözden geçirerek kriz koordinasyon merkezimizle iletişime geçip alabileceğiniz hastaları alınız.” Öte yandan, BirGün’ün ulaştığı Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ise konuya ilişkin bir açıklama yapılmayacağını ifade etti.