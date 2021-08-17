AKP'li isme cinsel taciz soruşturması

17 Ağustos 2021 Salı, 18:00

S.S. adlı kadın, daha önceden katıldığı parti toplantılarından tanıdığı Meclis Üyesi H. T.’nin cep telefonundan arayarak işe alınması konusunda yardımcı olmasını istedi.

ANKA'nın aktardıklarına göre; H. T.’nin görüşmek için ofisine çağırdığı S.S., bir gün sonra Mağazalar Polis Merkezi’ne giderek Tüzün’den şikayetçi oldu.

S.S.’nin taciz iddiası, ifade tutanaklarına şöyle yansıdı:

“Bana, meclis toplantısında olduğunu ve 17:00 sıralarında Yaşat İşhanı’nda bulunan ofisine gelmemi istedi. Bunun üzerine 11 yaşındaki oğlum ile birlikte yanına gittim. Beni karşılarken eliyle belime dokunup koltuğa oturmamı istedi. Kendisine, ‘İş görüşmesi için geldim, bana yardımcı olur musun' diye sordum. Bunun üzerine beni daha serin olduğunu söylediği diğer odaya çağırdı. ‘Çocuğun burada kalsın’ dedi. Ben de tek kalamayacağını söyleyip bunu kabul etmedim. Sonra oğlumla istediği odaya geçtik. Orada bana, ‘Sen benim ofisi kullan, senden kira almam, sana harçlık veririm’ dedi. Ben de harçlık istemek için gelmediğimi söyledim. Daha sonra telefonla konuşmaya başladığı sırada ben ayağa kalkarak camdan dışarıya bakarken arkadan bana vücuduyla temas etti ve sarılacağını anlayınca kendimi ondan uzaklaştırmak istedim. Onu iterken kolumu pencereye çarptım. Bana karşı direnip beni bırakmak istemedi; ben iterek, ‘Ben buraya iş istemek için geldim, siz beni buraya ne için çağırdınız’ diye sordum. Bana, ‘Sana tüm teklifleri yaptım, sen kabul etmedin, gel buraya’ diyerek yanına çağırdı. Ben de kendisini tersleyip odadan çıktım. Bana temas eden ve bana isteğim dışında sarılmaya kalkan H. T.’den şikayetçiyim.”

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

S.S.'nin şikayeti üzerine aynı polis merkezinde ifadesi alınan H. T. ise cinsel saldırı suçlamasını kabul etmedi. Tüzün ifadesinde şöyle dedi:

“Şahıs, oğlu ile birlikte ofisime geldi. Bana, hastane ve belediyelere alım olduğunu, bu konuda yardımcı olmamı istedi. Ben de daha önce anlatımlarından bildiğim için ‘Eşin FETÖ suçlamasından cezaevinde yatıyor, ben sana referans olamam’ dedim. Kendisine, ‘Benim ofisi kullanabilirsin, sana harçlık veririm’ demedim. Bunun üzerine bana, ‘Ben yine boşuna geldim, Allah hepinizin belasını versin’ dedi. Konuşma esnasında ofis penceresinden aracının yerini göstererek park ettiği yerde bir sıkıntı olup olmayacağını sordu. Ben de aracına bakarken bir sıkıntı olmayacağını söyledim. Kesinlikle kendisini sıkıştırmadım. Hiçbir şekilde sarılmadım, temasım da olmadı. Bana iftira attığı için ben de kendisinden şikayetçiyim.”

S.S.’nin şikayeti üzerine Mersin Cumhuriyet Savcılığı’nca açılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.