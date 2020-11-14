AKP'li Kandemir: 2023 seçimleri kolay olmayacak
AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, 2023 seçimlerinin kolay olmayacağını belirterek, "Bu mücadele kolay olmayacak. Bunlar gözleri, gönülleri başka yerde olanlar, ayaklarını başka topraklara koymuş olanlar, kuşkusuz boş durmayacaklar. Çokça gördük bunu, sıkça yalan söyleyecekler ve 'eğer yalanı güçlü söylersek her şey kabul olur' diye düşünecekler" dedi.
AKP'li Kandemir, İsmail Aytemiz Spor Salonu'nda düzenlenen AKP Kars 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 2023 seçimlerinin kolay olmayacağını söyledi.
Kandemir, seçimlerde ana muhalafetin 'yalan' söyleyeceğini iddia ederek şunları kaydetti:
"Bu mücadele kolay olmayacak. Karşımızda istikametini milletin belirlediği bir siyasi hareket değil, kendi Cumhurbaşkanı kazandığında tebrik etmekten imtina eden ama bir başka ülkede başkanlık seçimi olduğunda henüz resmi sonuçlar açıklanmadan onu tebrik eden bir ana muhalefet lideri var. Bunlar gözleri, gönülleri başka yerde olanlar, ayaklarını başka topraklara koymuş olanlar, kuşkusuz boş durmayacaklar. Çokça gördük bunu, sıkça yalan söyleyecekler ve 'eğer yalanı güçlü söylersek her şey kabul olur' diye düşünecekler. Biz biliyoruz ki hiçbir güçlü yalan hakikatin önüne geçmez."
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