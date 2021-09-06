AKP'li Kökçe'den 'korona' isteği: Medya haber yapmaktan vazgeçmeli
AKP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Halime Kökçe, medyaya koronavirüs vaka ve ölüm haberlerine yer vermemesi çağrısı yaptı. Kökçe, "İnsanların üç kuruşluk keyfini kaçırmayalım" dedi.
AKP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Halime Kökçe, medya kuruluşlarına günlük koronavirüs salgını kaynaklı ölüm ve vaka haberlerini yapmamaları çağrısında bulundu.
Kökçe, partisinin yayın organı Star Gazetesi'nde kaleme aldığı "Korona haberi yapmasak mı artık!" başlıklı yazısında "1,5 yıldır her akşam Kovid göstergelerini öğrenip yatıyoruz, bu veriler bakanlığın sitesinde elbette paylaşılmalıdır; ama medya artık millete her gün Kovid kabusu yaşatmaktan vazgeçmelidir." ifadelerini kullandı.
Kökçe'nin yazısında ilgili bölüm şöyle:
"Dünya 1,5 yıldır Kovid-19 salgınıyla boğuşuyor.
Yazının gelişinde, tam da burada, Kovid bilançosunu yazmak yakışırdı. Ama başlıkta "Korona haberi yapmasak mı artık?" demişken, her akşam yayınlanan korona takviminin total verilerini paylaşmak olmazdı.
Çünkü bana göre artık bunu yapmaktan vazgeçmeliyiz.
Kastettiğim şey salgını kamuoyundan gizlemek değil. Devletin ilgili kurumları tüm verileri şeffaf şekilde elbette paylaşmalıdır. Verileri hilesiz bir şekilde değerlendirmediğiniz takdirde etkili bir sağlık politikası geliştiremezsiniz.
Kastım şu; 1,5 yıldır her akşam Kovid göstergelerini öğrenip yatıyoruz, bu veriler bakanlığın sitesinde elbette paylaşılmalıdır; ama medya artık millete her gün Kovid kabusu yaşatmaktan vazgeçmelidir.
Aşı olalım, tamam! Maske-mesafe-temizlik kurallarına dikkat etmeye devam edelim, ancak artık hayatın normal akışını sekteye uğratacak kararlar almayı adeta icbar eden Kovid bilançosunu açıklayıp insanları üç kuruşluk keyfini kaçırmayalım.
Kovid haberleri bir yerden sonra artık kamu hizmeti görmekten çıktı ve kamunun ruh sağlığını bozan bir tehdide dönüştü.
Bugün kaç kişi pozitif çıkmış, kaç hasta ölmüş, kaçı entübe olmuş... bunları gözleyip sonra da "Yine kapanma mı gelecek, hay Allah okullar yine mi kapanacak, dükkanı da yeni açtık, borçları ödeyemeden ya yine kapanma gelirse?" diyen vatandaşın endişesini körüklemeye, kaygısını panik atağa çevirmeye hiç ama hiç gerek yok."
İlgili Haberler
- MEB'in koronavirüs önlemlerine Mehmet Ceyhan'dan tepki
- Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 5 Eylül 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı
- 'Uzatmalı' Covid: Araştırmalara göre koronavirüs aşıları, uzun süreli semptom riskini azaltıyor
- Erdoğan'a kötü haber: AKP kulislerinde dolaşan kritik anket
- Son anket verileri açıklandı: AKP VE MHP'ye 'TÜİK' şoku
Video Haberler
- Erdoğan'ın bu anı sosyal medyada gündem oldu
- Bakan Murat Kurum açılış için acele edince, Erdoğan...
- Kadınların fotoğraflarını çeken tacizciye meydan dayağı
- Erdoğan'ı şaşkına çeviren an: Ulan oğlum bu ne hal?
- Bisikletli gençlerin kazası kamerada; 2 yaralı
- Tekirdağ'da yük treni minibüse çarptı: 6 ölü
- Gazeteci böyle çelme taktı! İşte o anlar
- Oğlunun sünnet düğününde gelinlik giydi
- 2 günde 2. hortum paniği
- Konyaaltı sahiline ilişkin çarpıcı araştırma sonuçlandı
En Çok Okunan Haberler
- Ünlü isim yaşamını yitirdi
- Bayraktar'dan manidar paylaşım
- Yaşadığı tacizi anlatan Danla Bilic isyan etti
- Erdoğan'ın kitabına ilk eleştiri geldi
- Koronavirüs aşısı olmayanlara kötü haber
- AKP'nin sosyal medya projesi ifşa oldu
- Taliban'ı kılık değiştirerek kandırdılar
- Dev maçta tarihi kaos!
- Makinistten tepki çeken yorum
- A101 işçileri isyan etti