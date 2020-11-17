AKP'li Külünk'ten pandemi önlemi isteyenlere "GEZİ 2" benzetmesi

17 Kasım 2020 Salı, 16:47

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakın isimlerden olan eski AKP milletvekili Metin Külünk, artan koronavirüs vakaları nedeniyle önlem alınmasını isteyen çevrelerin gerçek hedefinin iktidarı yıkmak olduğunu söyledi.

Twitter hesabından paylaşımlar yapan Külünk, önlem isteyenlerin gerçek amacının esnafı zor duruma düşürmek ve Gezi benzeri eylemlerin 'ateşini yakmak' olduğunu ileri sürdü.

Külünk'ün sosyal medya hesaplarından şu mesajları paylaştı:

- Yasaklama lobisi devreye girdi, amaçları ülkeyi kapatmak esnafı zor duruma düşürmek ve hükümete karşı eylemlerin ateşini yakmak. Lobinin vitrininde İBB’nşn başındaki şahıs ve Tabipler Odası var.

- İBB’nin başındaki şahıs siyasi figür olarak önde, Tabipler Odası ise işin sözde bilim tarafı. Arka planda ise BİDEN’in seçimi alması ise biti kanlanan güruh var.

- Sağlık bakanlığının veri açıklama Sistemi ne yazık ki bu lobinin işine gelmektedir. Sayın Bakanın çıkıp günlük tüm vakaların % 40’ı İstanbul’da demesi İstanbul’un sanki % 40’ın covidli algısına yol açmakta halbuki gerçek bu değildir Halbuki açıklamalar daha dikkatli yapılmalıdır

- İBB’nin başındaki şahsın sağlık bakanını etiketleyip eleştirdiği ardından teşekkür edip övdüğü twitler atması meşruiyet hamlesidir.

- Kamuoyu ile hasta olanların ölüm oranı paylaşılmaktadır, oysaki semptom göstermeyenler de dahil edildiğinde ölüm oranı son derece düşüktür.

- PCR testlerinin güvenirliği tartışılmaktadır. Temaslı adı altında insanların ev hapsine alınması toplumsal psikolojiyi olumsuz etkilemektedir. Bu konuda da süreci yönetirken daha dikkatli olmalıyız

- Hizmet sektörü ekonominin can damarıdır. Yemek yeme mekanları, kahve çay içilen mekanlar kapandığında, seyahatler bitip oteller boşaldığında dev bir işsiz kitlesi ortaya çıkacaktır.

- İstedikleri kapatma ekonomik hayatın tamamen durdurulması peşinde olanların dertleri sağlık değil, dertleri memnuniyetsizliği tırmandırmak. Sonra da GEZİ 2 peşindeler. Dikkat.

- İlk dönem Çin’de ayakta düşüp ölen insanlar toplumu korkutmuş ve kapatma başarılı olmuştu. Artık virüs bulaşan insanların %99,9 unun hayatta kaldığı gözlemlendi. İstedikleri ikinci kapatmanın sokak olaylarına sebep olmasının peşindekilere dikkat.

- Her ne kadar Medyada yeterince yer almasa da Avrupa’da ikinci kapatmaya karşı büyük sokak olayları meydana gelmiştir. Türkiyemizde halkı polis ile karşı karşıya getirmek isteyenlerin beklentilerini sağlık tedbirlerimize devam edip, hayatı devam ettirerek boşa çıkarmalıyız

- Dünya genelinde DSÖ ve küreselcilerin estirmek istediği korku ülkemizde maalesef bazı Bilim Kurulu üyeleri ve Tabipler birliğince üretilmektedir. Bilim adamı kimliği ile devlet yönetiminin ve siyasetin üzerinde vesayet odağı oluşturmasına izin verilmemelidir.

- İBB’nin başındaki şahıs, Akşener, Davutoğlu, Babacan ve CHP/HDP/PKK yönetimi olası kapatmada oluşacak kriz ve çıkarılacak kaos sonrası çözüm olarak sunulmak üzere hazırlanmaktadırlar.

- Aman dikkat! Kapatma çözüm değildir!

- Gezinin sembol sloganını hatırlayalım “hayatı durdurun”!