AKP'li Mehmet Metiner koronavirüse yakalandığını duyurdu

Türkiye'de koronavirüs vakaları alarm veriyor. Koronavirüse yakalanan isimlerden biri de AKP'li Mehmet Metiner oldu. Metiner koronavirüse yakalandığını günler sonra açıkladı.

Koronavirüs testinin 27 Ekim'de pozitif çıktığını belirten Metiner açıklamayı ise bugün, 7 Kasım'da yaptı. Metiner, tedavinin son evresinde olduğunu söyledi.

Metiner, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"27 Ekim’de korona testim pozitif çıktı.

6 Kasım’da yapılan testim ise negatif çıktı.

Hafif semptomlarla evimde doktor kontrolünde geçirdiğim tedavinin son evresindeyim.

Bu süreçte ilgisini esirgemeyen Medicana Başhekimi dostum Prof. Dr. M. Hakan Terekeci’ye teşekkür ederim."

İşte o paylaşım:

Korona olduğum süreçte Şile’den bir isim var ki her türlü teşekkürü ziyadesiyle hak ediyor: Ünal Başaran.



Ünal Başaran Şile Resort Hotelin sahibi.



Benim hem babam hem ağabeyim.



Her daim yanımda olan her şeyim.



74 yaşında her şeyime koşturan Ünal babanın hakkını asla ödeyemem.