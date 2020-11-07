AKP'li Mehmet Metiner koronavirüse yakalandığını duyurdu

AKP'li eski vekil Mehmet Metiner 27 Ekim'de koronavirüse yakalandığını bugün açıkladı. Metiner, tedavinin son evresinde olduğunu söyledi.

cumhuriyet.com.tr
07 Kasım 2020 Cumartesi, 13:07
AKP'li Mehmet Metiner koronavirüse yakalandığını duyurdu
Abone Ol google-news

Türkiye'de koronavirüs vakaları alarm veriyor. Koronavirüse yakalanan isimlerden biri de AKP'li Mehmet Metiner oldu. Metiner koronavirüse yakalandığını günler sonra açıkladı.

Koronavirüs testinin 27 Ekim'de pozitif çıktığını belirten Metiner açıklamayı ise bugün, 7 Kasım'da yaptı. Metiner, tedavinin son evresinde olduğunu söyledi.

Metiner, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"27 Ekim’de korona testim pozitif çıktı.

6 Kasım’da yapılan testim ise negatif çıktı. 

Hafif semptomlarla evimde doktor kontrolünde geçirdiğim tedavinin son evresindeyim.

Bu süreçte ilgisini esirgemeyen Medicana Başhekimi dostum Prof. Dr. M. Hakan Terekeci’ye teşekkür ederim."

İşte o paylaşım:


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler