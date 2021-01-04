AKP'li Ömer Çelik'ten skandal gaf: Türkiye’ye “terör örgütü” dedi

04 Ocak 2021 Pazartesi, 21:53

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı sonrasında gerçekleştiği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin terörler mücadelesinden bahseden Ömer Çelik, iki defa üst üste Türkiye’ye “terör örgütü” dedi.

Çelik bu açıklaması sırasında “Türkiye DEAŞ’la da mücadele eden yegane terör örgütüdür” dedi. Devamında da Çelik, “Türkiye PKK ile de mücadele eden yegane terör örgütüdür” ifadelerini kullandı.

İşte o konuşma:





EREN ERDEM'DEN TEPKİ

Sosyal medya hesabından Ömer Çelik'in ifadelerinin yer aldığı videoyu paylaşan CHP Parti Meclisi üyesi Eren Erdem, gafa tepki gösterdi.

Erdem, ''Milletvekilimiz Ali Mahir Başarır'ın bir cümlesini maksadının dışına çıkartıp, çarpıtıp günlerce linç ettiniz. Ama biz sizin gibi değiliz, rakibimizin dil sürçmeleriyle ya da sözünü çarpıtarak siyaset yapmayız. Bu dil sürçmesini bir CHP’li yapsa ne olurdu?'' diye sordu.