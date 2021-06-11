AKP’li Ömer Faruk Akbulut'un şirketi, milyonlarca liralık sosyal yardım ihalesini kazandı

11 Haziran 2021 Cuma, 04:00

AKP’li Beykoz Belediyesi’nin milyonlarca liralık sosyal yardım amaçlı gıda alışveriş kartı alım işi ihalesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) AKP’li meclis üyesi Ömer Faruk Akbulut’un ortağı olduğu Metropal Kurumsal Hizmetleri AŞ kazandı. AKP’li Ömer Faruk Akbulut, aynı zamanda Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Mütevelli Heyeti üyesi. Şirketle ilçe belediyesi arasında 5 milyon 523 bin 360 lira üzerinden sözleşme imzalandı. İlçe belediyesinin geçen seneki kart ihalesini de aynı şirket almış, süreçte yaşanan usülsüzlükler CHP’nin 2020 yılı denetim şerh raporuna girmişti.

Beykoz Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 23 Şubat’ta “‘Sosyal yardım amaçlı gıda yardım alışveriş kartı alım işi” ihalesi açtı. 2 teklifin verildiği ihaleyi Akbulut’un ortak olduğu Metropal Kurumsal Hizmetler Anonim Şirketi kazandı. Şirket ile belediye arasında 5 milyon 523 bin 360 lira üzerinden 24 Mart’ta sözleşme imzalandı. 24 Mart’ta başlayan iş, 31 Aralık’ta sona erecek. İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre Akbulut, söz konusu şirketin ortağı görünüyor.

USULSÜZLÜK TESPİTİ

Beykoz Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün, 3 Temmuz 2020 tarihinde “sosyal yardım amaçlı gıda yardım alışveriş kartı alımı” ihalesini de aynı şirket almıştı. Akbulut’un şirketi, tek geçerli teklifi vermişti. CHP’li meclis üyesi Cemal Sataloğlu 2020 yılı denetim raporuna koyduğu şerhte söz konusu ihale sürecine ilşkin usulsüzlüklere yer vermişti. Söz konusu şirket İstanbul’da birçok ilçe belediyesinden ihale aldı.