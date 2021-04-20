AKP'li Osmangazi Belediyesi'nden yandaşlara yüzbinlerce lira ödeme

20 Nisan 2021 Salı, 09:12

Bursa'da, çakma UNESCO ödülü skandalıyla gündeme gelen AKP’li Osmangazi Belediyesi’nin dikkat çekici bir harcaması daha ortaya çıktı. AKP’li belediye, belediyenin yayın organı olan Hisar Gazetesi’nin dağıtımı için geçen yıl binlerce lira harcadı.

Osmangazi Belediyesi, 2020 yılında belediye tanıtımlarının yapıldığı Hisar Gazetesi isimli belediyenin yayın organı için Yeni Akit ve Yeni Şafak’ın da aralarında yer aldığı 11 gazeteye binlerce lira ödedi. Belediye, PTT aracılığıyla dağıttığında 75 bin TL ödeyeceği Hisar Gazetesi’ni, ulusal ve yerel gazeteler ile dağıttırmayı seçtiği için fazladan yüz binlerce lira ödedi.

300 BİN GAZETE DAĞITILDI

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, AKP'li belediyenin kamu zararına neden olduğunu ifade eden Osmangazi Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Sefa Yılmaz, BirGün’e yaptığı açıklamada, “2020 yılı içinde belediyemizce 300 bin 500 adet Hisar Gazetesi basılıp dağıtımı yapılmıştır. Osmangazi Belediyesi, Hisar Gazetesi’nin dağıtımını şehrimizdeki yerel ve ulusal gazeteler aracılığıyla yapmıştır. Belediye, Hisar Gazetesi’nin dağıtımı için diğer gazetelere, gazete başı 2 TL ödemiştir. Yani toplam 300 bin 500 adet Hisar Gazetesi dağıtımı için gazetelere 601 bin TL ödeme yapılmıştır” dedi.

KAMU ZARARI OLUŞTU

“Gazeteler PTT aracılığıyla dağıtılsaydı binlerce lira belediyenin kasasında kalacaktı” diyen CHP'li Yılmaz, “Bahse konu Hisar Gazetesi yaklaşık 100 gram ağırlığındadır. PTT’nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre de 100 gram ağırlığındaki gazetelerin dağıtımı için sadece 25 kuruş ücret alınmaktadır. Bu konu ile ilgili bir PTT şubesi ile yaptığım görüşmede kurumlara ve dağıtım adedine göre ayrıca indirim de uygulanabileceği şifahen ifade edilmiştir. PTT aracılığıyla dağıtıldığında tanesine 25 kuruş olmak üzere ve toplamda 75 bin 125 TL ödenebilecekken fahiş olarak tanesi 2 TL’ye ve toplam 601 bin TL’ye dağıttırılmıştır. Osmangazi Belediyesi, fazladan 525 bin 875 TL ödeyerek kamu zararına uğratılmıştır” ifadelerini kullandı.