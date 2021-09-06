AKP'li Özhaseki: Açık biri gördüğüm zaman bakmıyorum

06 Eylül 2021 Pazartesi, 14:33

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, partisine yakın 24 TV'de, "Arafta Sorular" isimli programda Star yazarı Esra Elönü'nün sorularını cevapladı.

Özhaseki, Elönü'nün "iktidarın rövanşist bir tavırla davrandığı" yönündeki eleştiriler karşısında ne düşündüğü konusunda yanıt verirken "Başörtülü olarak siz çıktığınızda size de bakmasınlar ben de açık biri gördüğüm zaman ben de bakmayayım. Zaten bakmıyorum" dedi.

Özhaseki şunları söyledi:

"Eskiden kendilerini elit görenler, milletin üstünde görenler ve bize hayatı zehir etmeye çalışanlar, bizimle eşit konuma gelince, bu durum onların çok zorlarına gitti. Hiç hoşlarına gitmedi arkadaşların. Başörtülü olarak siz çıktığınızda size de yan yan bakmasınlar ben de açık biri gördüğüm zaman ben de bakmayayım. Zaten bakmıyorum, öyle bir derdim de yok. Eşit olmak jakoben anlayışa sahip olanların, sisteme hâkim olduğuna inananların hiç hoşuna gitmedi. Ondan dolayı bizi hep rövanşist göstermeye gayret ediyorlar."