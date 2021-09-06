AKP'li Özhaseki: Açık biri gördüğüm zaman bakmıyorum
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, katıldığı programda iktidarın "rövanşist" olmadığını anlatmaya çalışırken "Başörtülü olarak çıktığınızda size bakmasınlar ben de açık biri gördüğüm zaman ben de bakmayayım. Zaten bakmıyorum" dedi.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, partisine yakın 24 TV'de, "Arafta Sorular" isimli programda Star yazarı Esra Elönü'nün sorularını cevapladı.
Özhaseki, Elönü'nün "iktidarın rövanşist bir tavırla davrandığı" yönündeki eleştiriler karşısında ne düşündüğü konusunda yanıt verirken "Başörtülü olarak siz çıktığınızda size de bakmasınlar ben de açık biri gördüğüm zaman ben de bakmayayım. Zaten bakmıyorum" dedi.
Özhaseki şunları söyledi:
"Eskiden kendilerini elit görenler, milletin üstünde görenler ve bize hayatı zehir etmeye çalışanlar, bizimle eşit konuma gelince, bu durum onların çok zorlarına gitti. Hiç hoşlarına gitmedi arkadaşların. Başörtülü olarak siz çıktığınızda size de yan yan bakmasınlar ben de açık biri gördüğüm zaman ben de bakmayayım. Zaten bakmıyorum, öyle bir derdim de yok. Eşit olmak jakoben anlayışa sahip olanların, sisteme hâkim olduğuna inananların hiç hoşuna gitmedi. Ondan dolayı bizi hep rövanşist göstermeye gayret ediyorlar."
Video Haberler
- Erdoğan'ın bu anı sosyal medyada gündem oldu
- Bakan Murat Kurum açılış için acele edince, Erdoğan...
- Kadınların fotoğraflarını çeken tacizciye meydan dayağı
- Erdoğan'ı şaşkına çeviren an: Ulan oğlum bu ne hal?
- Bisikletli gençlerin kazası kamerada; 2 yaralı
- Tekirdağ'da yük treni minibüse çarptı: 6 ölü
- Gazeteci böyle çelme taktı! İşte o anlar
- Oğlunun sünnet düğününde gelinlik giydi
- 2 günde 2. hortum paniği
- Konyaaltı sahiline ilişkin çarpıcı araştırma sonuçlandı
En Çok Okunan Haberler
- Necati Şaşmaz'ın ses kayıtları ortaya çıktı
- Gizli kamera yerleştirdi; gerçeği öğrendi
- Ünlü isim yaşamını yitirdi
- Yaşadığı tacizi anlatan Danla Bilic isyan etti
- AKP kulislerinde dolaşan kritik anket
- Garaja kilitleyip günlerce tecavüz etti
- 'Bankaların 30 Eylül cinliği' dedi, uyardı
- Taliban'ı kılık değiştirerek kandırdılar
- Dev maçta tarihi kaos!
- Kim çıkarıyor bu Resmi Gazete’yi yahu!