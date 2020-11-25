AKP'li Özlem Zengin: Bir cinayetin kadın cinayeti olduğunun tespiti çok zor
TBMM Genel Kurulu'nda konuşan AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, “Bir cinayetin kadın cinayeti olduğunun tespiti çok zor bir iş” açıklamasıyla gündeme geldi.
TBMM Genel Kurulu'nda konuşan AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, “Bu ülkede kadın cinayetlerini savunabilecek bir insan olmadığını düşünüyorum. Varsa elini kaldırsın. Başta milletvekilleri olmak üzere, bu ülkede her birimiz, hiçbir kadının incinmemesi için gayret gösteriyoruz ve bu, AK Parti'nin de birinci meselesidir” dedi.
Türkiye'de kadına yönelik şiddetin önlenmesi için Adalet, İçişleri ile Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığının koordinasyon içerisinde çalıştığına söyleyen Zengin, “Bir cinayetin kadın cinayeti olduğunun tespiti çok zor bir iş ama bu manada İçişleri Bakanlığımız ve Aile Bakanlığımızın tespitleri, ilk beyanlar ve ilk tespitler üzerinden devam ediyor. Adalet Bakanlığımızın yapmaya çalıştığı en önemli şey; bu konudaki şikayetleri, bunların hepsini UYAP üzerinden görmeyi hedefliyor; hangi kişiler kaç defa yapmış, tekerrür var mı, nasıl bir yaptırımla karşılaşmış...” diye konuştu.
Zengin, “500 binden fazla tedbir kararı bulunduğu” söylemlerine ilişkin de bir kişi hakkında birden fazla sayıda tedbir kararı verilebildiğini söyledi. Tedbir kararlarında önemli oranda artış görüldüğüne işaret eden Zengin, “Aslında Adalet Bakanlığı rakamlarına baktığımızda yaklaşık 200-230 bin gibi bir rakam için birden fazla verilen tedbir kararları var” dedi.
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