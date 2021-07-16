AKP'li Şamil Tayyar'dan gerileme itirafı: "Muhasebe/muhakeme vakti"

16 Temmuz 2021 Cuma, 14:48

15 Temmuz darbe girişiminin 5. yıl dönümü nedeniyle yapılan anma ve etkinliklere toplumsal desteğin düşüş göstermesine AKP içinden dikkat çeken bir yorum geldi.

AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar, konuya ilişkin Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bu aziz millet, 15 Temmuz’da devleti ipten aldı, hain işgal girişimini önledi.

5.yıldönümünde şehitlerimizi, gazilerimizi andık, kararlılığımızı vurguladık.

Şimdi…

Aradan geçen 5 yılda toplumsal destek ilk günkü kadar güçlü değilse, muhasebe/muhakeme vakti."

'FETÖ BORSASI VAR' DEMİŞTİ

AKP'li Şamil Tayyar, 2018 yılında Gaziantep Milletvekili olduğu dönemde FETÖ davalarıyla ilgili dikkat çekici bir iddiada bulunmuştu 'FETÖ borsası' kurulduğunu AKP içerisinde ilk kez dile getiren isim olmasıyla bilinen Tayyar, "Milyon dolarlar dönüyor. Ben bunu söylüyorum. Evet. İtirafçı adı altında iş adamlarını serbest bırakıyorlar. Türkiye'nin birçok yerinde var bu. Ben milletvekiliyim her konuşmam suç duyurusudur. Bununla ilgili daha bugün suç duyurusunda bulundum, HSK teftiş kuruluna. Sadece televizyonda konuşmuyorum. HSK ne yapmış? Bir yerde problem var." demişti.





