AKP’li sendikacı isyan etti: Hastaneler kan ağlıyor!

29 Eylül 2020 Salı, 16:38

Yüzlerce sağlık çalışanının katıldığı eylemde Eskişehir Diş Hastanesi önünde kitle adına açıklama yapan Sağlık Sen Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, sağlık çalışanlarının seslerini duyurmak, yaşadıkları sorunların çözümü için yetkilileri harekete geçirmek amacıyla toplandıklarını belirterek, “çok geç olmadan, yanlış üstüne yanlış yapmadan sağlık çalışanlarının sesi duyulmalı ve kangren halini almış sorunları çözülmelidir. Artık yeter” diye konuştu.

İŞ BİLMEYEN BÜROKRAT TAKIMI

Ocak ayında dünyada ve 11 marttan bu yana ülkemizde korona virüsü ile mücadele ettiklerini belirten Başkan Köksal, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Sağlık çalışanları özveriliyle gece gündüz demeden; güvenliğinden sekreterine, hizmetlisinden memuruna, hemşiresinden röntgen teknisyenine, tabibinden ATT’sine, uzman hekiminden diş hekimine kadar tam bir ekip ruhu ile savaş veriyor. Bugün sağlık çalışanlarını halk nazarında paragöz, durmadan para isteyen konumuna düşürenlere cevap vermek için buradayız. Maliye Bakanlığına, Bakanlar Kuruluna, Reis-i Cumhur’a bizim sorunlarımız, sağlık çalışanlarının dertleri ya anlatılmıyor yada yanlış bilgi veriliyor. Ağız ve diş hastaneleri kaderine terk edilmiş durumda. Yetkililer, Sağlık Bakanlığı bürokratları çalışma barışını daha iyi nasıl yaparız yerine işleri daha da içinden çıkılmaz hale getirmişler ve ne sağlıktan ne paradan nede sahadan haberleri olmadığını göstermişlerdir. Şöyleki; unutulan en büyük nokta tam 6 aydır sahada verilen ve dünyaya örnek gösterilen hizmet mücadelesinde sadece 3 ay destek verip bunun da adını yüzde 100 tavan ödeme deyip halk nazarında yapılan hizmetin karşılığının alındığını düşünüp bizleri, yani bütün sağlık ordusunu iş bilmeyen bürokrat takımı ateşe atmışlardır. Ailemiz inanmıyor, çevremiz inanmıyor, bunların kazanmadığımız paraya inanmadığı yerde Maliye Bakanlığı, Bakanlar Kurulu, Reis-i Cumhur inanır mı? Bugün Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi önündeyiz. Sayın Sağlık Bakanımıza teşekkür etmek için bugün burada toplandık. Çünkü Sağlık Bakanlığı diyorki: En büyük risk diş hastaneleri; hasta ile yakın temas yüz yüze çalışıyorlar. Diyorki protez yapmayın, implant tedavisi yapmayın, günlük sadece 7 hastaya bakın. Ancak ben maddi destek vermem, döner sermaye vermem, kendiniz kazanacaksınız. Ama hasta bakmak yasak. Hasta bakarsanız korona bulaş riski var ama para da vermem. Böyle bir anlayış olur mu Allah aşkına.

BERAT ALBAYRAK’A YÜKLENDİ

Sağlık çalışanlarına; polisler, askerler, öğretmenler ve imamlara verildiği gibi haklarının verilmediğini de savunan Köksal, “peki bu ay ne kadar aldı bir diş hekimi yüzde 100 destek ile bir diş hekimi 395 TL, uzman diş tabibi 1000 TL ve izin kullandın ise 0 TL aldı. Yanlış duymadınız izin kullandı isen 0 TL! Sormadan edemeyeceğim 11 Mart itibari ile hangi hizmet sektöründe sadece izin, rapor, istifa, emekli olmak yasaklandı. Sadece Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanları… Kimin iş yükü beş kat arttı. Sadece sağlık çalışanlarının… Maliye Bakanına burada sizlerin huzurunda sesleniyorum. Öğretmen izin yaptı maaşı aldı mı? Ek ders ücretini aldı mı? Aldı. Camiler kapandı imamlarımız maaşını aldı mı? Aldı. Değerli basın mensupları; Sağlık çalışanları ne istiyor. Asker, polis, öğretmen, memur, imam ve diğer meslek grubu gibi sağlık çalışanları da tek kalemde maaş istiyor. Ev alırken, borç alırken, hesap yaparken, olmayan verilemeyen birçok alanda kalmamış döner sermaye üzerinden eksik hesap yapmak istemiyor. Öğretmenleri siz edebiyat, fen, matematik diye ayırıp mı maaş veriyorsunuz? Polislerin görev yaptığı yere göre maaşları mı değişiyor? Askerler farklı farklı mı maaş alıyor? Banka memuru, müşteri az gelirse düşük maaş mı alıyor? Tapu dairesinde, nüfus dairesinde az iş yapar ise maaşı mı düşüyor? Sağlık çalışanı, özellikle Diş Hastanesi diyorki: Bulaş riski yüksek hasta bakamazsın ama parada alamazsın. Teşekkürler Sayın Bakanım; Şişecam’da, Arçelik’te,Eti’de maaş alan 20 yıllık işçiler bile diş hekimlerimizden yüksek maaş alıyorlar. Durmadan hedef koyuyoruz masa başında şu kadar puan yap döner sermaye al. Hastaneye herkes hayatında bir kez gelmiştir, burası diş hastanesi koltuğa oturan yarım saatten önce kalkamaz. Hatta bazen 2 saate kadar uzayabilir. Bir diş hekimi 3000 TL döner sermaye hedefini tutturmak için tam 1000 diş çekmesi lazım. İyi dinleyin, 1000 diş çekmesi lazım. En az 50 kanal tedavisi yapması lazım” ifadelerini kullandı.

HASTANELER KAN AĞLIYOR

Türkiye’deki sağlık çalışanlarının Avrupa’dakilere oranla 5 kat daha fazla çalıştığına da vurgu yapan Köksal, “2002 öncesi ve sonrası diye SSK kuyruklarını biliyoruz ilaç almak için sıra almak için uzayan kuyrukları biliyoruz. 2002 sonrası dönemde çok şükür halk memnuniyet oranı yüzde 25’lerden yüzde 78’lere çıkmasını sağlayan başta sağlık politikaları olmak üzere gizli kahramanlar sağlık çalışanlarıdır. Eğer siz bu başarıyı gözardı ederseniz sağlık da kırılgan yapı tekrar başlar. Çünkü sağlık çalışanları Avrupa’da ve dünyadaki meslektaşlarına göre tam 5 kat fazla çalışıyor. 7 aylık süreçte beş ay izin almak yasak, istifa etmek yasak, destek komik. Dönüyoruz dalga dalga destek vereceğiz diyor Sayın Bakan, izin alanların parası kesiliyor. Aile hekimi ve Aile Sağlığı çalışanı koronaya yakalanacak maaşı kesilecek. Güvenliğe, hizmetliye, memura, şoföre, sekretere, hasta bakıcıya, klinik desteğe hiç para vermeyeceksin çalışma barışından bahsedeceksiniz. Sağlık ekip işidir makine dişlisi gibi oynamaya gelmez ayırmaya gelmez. Birine ver birine verme. İzin aldığın dönemi düşerim, risk aynı, sağlığın her alanı riskli nasıl hangi akıl ile yetkililer bu düşünceyi görmezden gelirler. Öğretmenin ek ders ücretini genel bütçeden öde, döner sermaye gelince kendiniz kazanın. Hastaneler kan ağlıyor sahanın sesini duymayanlar bilsinler ki geri dönüşü zor bir savaşta en güvenilir cephe kaybedilmek üzeredir” diye konuştu.

MEMNUNİYET YÜZDE 5’LERE KADAR DÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağlık çalışanlarının durumundan haberdar olmadığını da öne süren AKP’li sendikacı Köksal’ “Reis-i Cumhurumuz dünyanın kriz ve ekonomik dar boğazda olduğu dönemde sağlık çalışanlarına 4 buçuk milyar TL para ayırmış bu parayı beceriksiz sağlık bürokratlarının dağıtamadığından, çalışma barışını bozduğundan ve anket yapılsa yüzde 5’e kadar düşen sağlık çalışanı memnuniyet anketinden haberi var mıdır? Bence yoktur. Diş hekimlerimizin maaşlarının öğretmen maaşları altında kaldığını biliyor mudur? Bence bilmiyordur. Uzman diş hekimleri maaşlarının astsubay ve polis maaşından düşük olduğunu biliyormudur? Bence bilmiyordur. Bizim bürokratlarımız performans puanı koyarken, örnekler verirken, yarış yaparken Almanya Fransa Amerika ile yarışıyor, iş sağlık çalışanına ücret vermeye geldiğinde Afrika ülkeleri ile kıyaslıyor. İstediğiniz binaları yaparsanız yapın, istediğiniz son teknoloji cihazlar ile hastaneleri donatın ama unutmayın, orada hizmet veren bir vicdanlı sağlık çalışanı vardır. Maddi olarak mutlu edemediğiniz sağlık çalışanının bari manevi olarak yanında durun. Önce bizi anlayın zor şartlar altında aileden çocuklardan ödün veriyoruz. Aile Hekimini aylarca yok saydınız. Aile Sağlığı çalışanlarını aylarca yok saydınız, iş yükü ile başbaşa bıraktınız. Her gün yüzlerce hasta ile hafta içi hafta sonu bile telefonda takip verdiniz. Filyasyon ekiplerinin çektikleri sıkıntı ortada” diye konuştu.

FAHRETTİN KOCA’YA ELEŞTİRİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın eylem ve söylemlerinin birbirini tutmadığını da savunan Köksal, şunlar kaydetti: “Sayın Sağlık Bakanımız diyor ki: İlk döneme kıyasla, sağlık çalışanlarımızın yükü dört beş kat artmış durumda. Onların cephede sizin için göğüs göğüse çarpışan kişiler olduğunu bilin. Bu mücadelede onlara verebileceğiniz yegâne destek, kendinizi korumanızdır. Hastanelerimize, hastalığa yakalanmayarak güç katın. Bakın, bun Bakan bey söylüyor! Biz sahadayız biz sağlık çalışanlar ile omuz omuz mücadele ediyoruz, edeceğiz. Eskişehir Sağlık Sen ailesi olarak her zaman olduğu gibi 4 bin 800 üyemizin alın terinin temsilcisi, 6 bin 200 sağlık çalışanın sözcüsü olmaya devam edeceğiz.”