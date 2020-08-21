AKP'li Tamer'den 'koronavirüs' uyarısı

21 Ağustos 2020 Cuma, 15:55

AKP Kayseri Milletvekili Dr. İsmail Tamer, geçen hafta AKP il binasında düzenlendiği basın toplantısında söylediği, "Rakamları vermiyorum; ama bir doktor olarak yalvarmam gerekiyorsa yalvarıyorum; düğünlere gitmeyin, mümkün olduğunca sokağa çıkmayın, çok zor ve kötü durumdayız" sözleri ile ilgili açıklama yaptı.

Tamer, Kurban Bayramı'ndan vaka sayılarındaki artışa dikkat çektiğini anlatarak, "Basın toplantısında ifade ettiğim olay da buydu, bir artış söz konusu. Ancak, Kayseri'de ve Türkiye'de hiçbir hastanede sıkıntı yok" iddiasında bulundu.

"Doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız insanüstü bir gayretle çalışıyorlar. Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu direktifler doğrultusunda alınan tedbirlerin hepsi yerinde bir karardır. İnsanlar birbirleri ile olan münasebetlerinde dikkatli olmuyorlar" diyen Tamer, "Bir doktor olarak diyorum ki lütfen herkes dikkat etsin. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına kesinlikle uysunlar. Yoğun bakımda yatan hasta sayımız çok az. Basın toplantısında düğünlerden söz etmiştim. Çoğu düğünlerde tüm uyarılara rağmen kurallar çiğneniyor. Bu beladan kurtulacağımızı ümit ediyorum. Sağlık Bakanlığımız etkili bir mücadele yaptı" ifadelerini kullandı.



