AKP'li trollden Boğaziçi hakkında provokatif çağrı: "Dilini, elini koparacağız, mal varlıklarına el koyacağız"

11 Şubat 2021 Perşembe, 10:07

Boğaziçi eylemlerini hedef alan bir provokatif eylem daha gerçekleşti. Verdiği pozlarda elinde silahlar bulunan ve kullandığı ifadelerde provokasyon ve şiddet çağrısı yapan AKP'li troll, paylaşımlarında ve yazdığı köşede öğrencileri hedef aldı.

Kayırlı, Bihavadis isimli bir sitedeki yazısında öğrencilerin eğitim hayatına son vermesini, devlet memuru gibi işlerden men edilmesini, banka hesaplarına ve mal varlıklarına el konulmasını, aynı gün içinde de tutuklanmasını istedi.

Kayırlı yaptığı diğer provokatif çağrıda ise, " 'Haydi gidiyoruz, polislerle omuz omuza duracağız, dil uzatanın dilini, el kaldıranın elini koparacağız' desem kaç kişi benimle gelir" ifadelerini kullandı.

SÜLEYMAN SOYLU İLE POZLAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaşan AKP'li troll, diğer gönderilerinde silah ile verdiği pozlar ve videolar mevcut.