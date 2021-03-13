AKP'li vekil Demirbağ, Elazığlı depremzedelere böyle bağırdı: "Sorunlarınızı çözmeye gelmediler"
AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından çalışmaları incelemek için gelen Deprem Araştırma Komisyonu'na mağduriyetlerini anlatmak isteyen depremzedelere çıkıştı. Demirbağ, depremzedelere, "Sorunlarınızı çözmeye gelmediler" diyerek bağırdı.
TBMM'nin Deprem Araştırma Komisyonu, geçtiğimiz günlerde incelemelerde bulunmak için Elazığ'a geldi.
Valilik önünde toplanan Elazığlı depremzedeler, Deprem Araştırma Komisyonu'na sorunlarını anlatmak isterken araya AKP'li Milletvekili Zülfü Demirbağ girdi.
Komisyonun 'sorunları çözmeye gelmediğini' öne süren Demirbağ, Elazığlı depremzedelere bağırdı. O anlar ise kameralara yansıdı.
İŞTE O ANLAR
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