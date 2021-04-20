AKP'li Vekil Hülya Atçı Nergis'e göre 'ev ve araba almak artık çok kolaylaştı'

20 Nisan 2021 Salı, 12:17

Yaptığı açıklamalarla tartışma yaratan AKP'li Hülya Atçı Nergis, Kayseri'nin yerel televizyonuna gündeme ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yaptı. "Türkiye'nin ne kadar geliştiğini, gerçekten ev ve araba almanın artık çok kolaylaştığını anlatacağız" diyen AKP'li Vekil Nergis, "Muhalefet istediği kadar konuşsun, karşı medya istediği gibi haber yapsın" ifadelerini kullandı.

"Biz tepki alıyoruz diye sorumluluğumuzdan kaçamayız" diyen Nergis, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben bundan da çekinmiyorum, hodri meydan. Dolayısıyla biz tabii ki iktidarımızın yaptıklarını, atılan adımları, Türkiye'nin nereden nereye geldiğini, Türkiye'nin ne kadar geliştiğini, gerçekten ev ve araba almanın artık çok kolaylaştığını, geçmişle kıyaslandığında Türkiye'in her kademede geliştiğini anlatacağız."