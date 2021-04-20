AKP'li Vekil Hülya Atçı Nergis'e göre 'ev ve araba almak artık çok kolaylaştı'
AKP'li Vekil Hülya Atçı Nergis, "Türkiye'nin ne kadar geliştiğini, gerçekten ev ve araba almanın artık çok kolaylaştığını anlatacağız" düşüncesini dile getirdi.
Yaptığı açıklamalarla tartışma yaratan AKP'li Hülya Atçı Nergis, Kayseri'nin yerel televizyonuna gündeme ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yaptı. "Türkiye'nin ne kadar geliştiğini, gerçekten ev ve araba almanın artık çok kolaylaştığını anlatacağız" diyen AKP'li Vekil Nergis, "Muhalefet istediği kadar konuşsun, karşı medya istediği gibi haber yapsın" ifadelerini kullandı.
"Biz tepki alıyoruz diye sorumluluğumuzdan kaçamayız" diyen Nergis, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ben bundan da çekinmiyorum, hodri meydan. Dolayısıyla biz tabii ki iktidarımızın yaptıklarını, atılan adımları, Türkiye'nin nereden nereye geldiğini, Türkiye'nin ne kadar geliştiğini, gerçekten ev ve araba almanın artık çok kolaylaştığını, geçmişle kıyaslandığında Türkiye'in her kademede geliştiğini anlatacağız."
Video Haberler
- İstanbul'da depo yangını
- Skandal olay! Çocuk parkında böyle görüntülendiler
- İzzet Yıldızhan söyledi, sosyal medya karıştı!
- Avcılar'da skandal görüntüler! O anları kayda aldı
- Eşini öldürdü, 1 saat boyunca peş peşe ateş açtı
- 1,5 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü
- Grip ve nezle belirtisi olanlar dikkat!
- Baskında ceza kesilen genç, “Abi sadece maç yapıyorduk”
- Minibüste 'pes' dedirten görüntüler kamerada
- Beyoğlu'nda baskın anı! Ceza yağdı
En Çok Okunan Haberler
- Ekonomist Özgür Demirtaş'tan 'kripto para' uyarısı
- Erdoğan'la özel görüşmesinde ne istemişti?
- Hadise'nin kardeşinden 'Reza Zarrab' açıklaması
- Koca, koronavirüs aşısında yeni yaş sırasını duyurdu
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs verilerini paylaştı
- Emir'den çarpıcı 'vaka' iddiası
- Dava öncesi yasak!
- Hazine’ye ait taşınmazlar aceleyle vakıflara devredildi
- Perinçek'ten Davutoğlu'na teklif
- DSÖ'den 25-59 yaş arası için endişendiren açıklama