AKP'li vekil koronavirüse yakalandı

13 Nisan 2021 Salı, 11:20

AKP Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya'nın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Özkaya şu mesajı paylaştı:

Değerli Dostlar,

Dün yaptırdığım COVİD-19 testim pozitif çıkmıştır.Dün itibariyle ilaçlarımızı almaya başladık ve evde istirahatteyim.Allah’a şükür genel sağlık durumum iyi.Telefon ve mesajlarına cevap veremediğim dostlar kusura bakmayın.

Dua buyurunuz.

Ramazanınız mübarek olsun



