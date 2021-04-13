AKP'li vekil koronavirüse yakalandı

AKP Afyonkarahisar Milletvekili Av. Ali Özkaya koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabı Twitter üzerinden duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
13 Nisan 2021 Salı, 11:20
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AKP Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya'nın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Özkaya şu mesajı paylaştı:

Değerli Dostlar,

Dün yaptırdığım COVİD-19 testim pozitif çıkmıştır.Dün itibariyle ilaçlarımızı almaya başladık ve evde istirahatteyim.Allah’a şükür genel sağlık durumum iyi.Telefon ve mesajlarına cevap veremediğim dostlar kusura bakmayın. 

Dua buyurunuz.

Ramazanınız mübarek olsun



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