AKP'li vekil koronavirüse yakalandı
AKP Afyonkarahisar Milletvekili Av. Ali Özkaya koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabı Twitter üzerinden duyurdu.
AKP Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya'nın koronavirüs testi pozitif çıktı.
Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Özkaya şu mesajı paylaştı:
Değerli Dostlar,
Dün yaptırdığım COVİD-19 testim pozitif çıkmıştır.Dün itibariyle ilaçlarımızı almaya başladık ve evde istirahatteyim.Allah’a şükür genel sağlık durumum iyi.Telefon ve mesajlarına cevap veremediğim dostlar kusura bakmayın.
Dua buyurunuz.
Ramazanınız mübarek olsun
Değerli Dostlar,— Ali ÖZKAYA ???? (@avaliozkaya) April 13, 2021
Dün yaptırdığım COVİD-19 testim pozitif çıkmıştır.Dün itibariyle ilaçlarımızı almaya başladık ve evde istirahatteyim.Allah’a şükür genel sağlık durumum iyi.Telefon ve mesajlarına cevap veremediğim dostlar kusura bakmayın.
Dua buyurunuz.
Ramazanınız mübarek olsun
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