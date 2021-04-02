AKP'li Yazıcı: Türkiye'nin seçimi yenilemesini gerektirecek herhangi bir neden yok
AKP'li Hayati Yazıcı, ""Türkiye'nin seçimi yenilemesini gerektirecek herhangi bir neden ortada gözükmüyor. Hükümetimiz dimdik ayakta, parlamento çalışıyor" dedi.
AKP Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, muhalefettin sık sık gündeme getirdiği erken seçim talebine ilişkin konuştu.
Yazıcı, erken seçim söylemlerinin yapay ve çaresizlik içinde yapıldığını ifade ederek "Türkiye'nin seçimi yenilemesini gerektirecek herhangi bir neden ortada gözükmüyor. Hükümetimiz dimdik ayakta, parlamento çalışıyor. Bir hükümet kurma bunalımı ortada yok. Bir meclis başkanı seçememe gibi bir sorun yok. Dolayısı ile bir erken seçim ile meclisin yapısının yenilenmesini gerektirecek herhangi bir sebep yok. Seçimler inşallah Anayasada yer aldığı gibi 2023 yılında gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.
Erken seçim söylemlerinin kimse tarafından kabul görmediğini dile getiren Yazıcı, "Bunlar beyhude beyanlar. Günlük, gündelik, başka bir şey üretemeyen muhalefetin dile getirdiği söylemler. İçi boş söylemler olarak görüyorum" diye konuştu.
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