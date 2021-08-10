AKP'li Yediyıldız, Erdoğan'ı 'peygamber' yerine koydu: "Sayın cumhurbaşkanımızın sünnetini yerine getirmeden..."

10 Ağustos 2021 Salı, 13:02

AKP Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız'ın katıldığı bir nikah töreninde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan peygamber gibi bahsettiği sözleri tepki çekti.

Yediyıldız, törende mikrofonu eline alıp konuşma yaptığı sırada, "Sayın cumhurbaşkanımızın sünnetini yerine getirmeden de defteri vermek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

"İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in hayatı boyunca yerine getirdiği örnek davranışlar ve yol gösterici sözlerinin bütünü" demek olan "sünnet" kavramının AKP'li vekil tarafından bu şekilde kullanılması sosyal medyada tepkiye neden oldu.





ERBAŞ'A ÇAĞRI: BU KONUDA DA KONUŞACAK MISIN?

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen de görüntüleri Twitter hesabından paylaşıp Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı konuyla ilgili açıklama yapmaya çağırdı.

Antmen paylaşımında şöyle yazdı:

"AKP Ordu Milletvekili Şener Yediyıldız, Recep Tayyip Erdoğan'ı peygamber ilan etti!

Nikah töreninde "Sayın Cumhurbaşkanımızın sünnetini yerine getirmeden nikah defterini vermek istemiyorum" diyor.

Her konuda konuşan Diyanet Başkanı @DIBAliErbas bu konuda da konuşacak mısın?"