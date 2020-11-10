AKP'liler Cevdet Yılmaz'ı seçilmeden tebrik etti, CHP'li Özel'den tepki geldi
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP'li bazı siyasilerin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı'na atanması beklenen AKP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı seçilmeden tebrik etmesine tepki gösterdi. Özel, "Saray rejimi, şeklen bile demokrasiye saygı duymuyor" dedi.
Lütfi Elvan'ın Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasının ardından, Elvan’dan boşalan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı'na, AKP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın getirilmesi bekleniyor.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı'na getirilmesi beklenen Yılmaz'a, henüz bir seçim olmadan AKP'li siyasilerin tebrik mesajları yayınlaması dikkat çekti.
"SARAY REJİMİ ŞEKLEN BİLE DEMOKRASİYE SAYGI DUYMUYOR"
CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel konuya ilişkin şunları söyledi:
“Cevdet Yılmaz, bırakın başkanlığı henüz Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi bile değil. Boşalan üyeliğe henüz seçim yapılmadı. Saray rejimi, şeklen bile demokrasiye saygı duymuyor. TBMM iradesine saygısızlığın bu kadarına da pes” "
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