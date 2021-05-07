AKP'nin 4 yılda reklamlara milyonlarca lira harcadığı ortaya çıktı

07 Mayıs 2021 Cuma, 14:51

AKP’nin resmi internet sitesinde yayımlanan gelir- gider cetveline göre; partinin, 2016 yılında basın, yayın ve tanıtım gideri 1 milyon 107 bin 380 lira, 2017 yılında 19 milyon 656 bin 16 lira, 2018 yılında 35 milyon 558 bin 695 lira ve 2019 yılında 12 milyon 656 bin 16 lira oldu.

Böylece partinin, 4 yıllık toplam basın, yayın ve tanıtım harcaması, 68 milyon 978 bin 107 lirayı buluyor.

VERGİ BORCU

Cetvele göre, partinin devlete, 2016 yılında 361 bin 369 lira olan vergi borcu yıllar itibariyle arttı. Borç 2017 yılında 287 bin 877 lira oldu. 2018 yılında devlete vergi borcu 321 bin 932 liraya yükselen borç, 2019 yılında 396 bin 908 liraya ulaştı. AKP’nin devlete olan vergi borcu yükselirken bankasındaki para miktarı arttı. Partinin 1 milyon 107 bin 380 lira olan bankadaki parası, 2017 yılında 1 milyon 278 bin 475 lira, 2018 yılında 125 milyon 276 bin 927 lira ve 2019 yılında 137 milyon 96 bin 716 lirayı buldu.

YAPILAN BAĞIŞLAR AZALDI

AKP’nin cetvelinde partiye yapılan bağışların da azaldığı görüldü. 2016 yılında 18 milyon 20 bin 623 lira olan bağışlar, 2017 yılında 63 milyon 560 bin 198 liraya çıktı. Ancak 2017 yılından sonra düşüşe geçerek, 2018 yılında 966 bin 27 lira ve 2019 yılında 1 milyon 46 bin 446 lira oldu.

4 YILDA 1 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Partinin aldığı, 2016 yılında 104 milyon 678 bin 215 lira olan devlet yardımları, 2017 yılında 119 milyon 170 bin 658 lira, 2018 yılında 418 milyon 50 bin 988 lira oldu. 2019 yılında ise AKP’nin devletten aldığı yardım düştü ve 335 milyon 533 bin 239 liraya indi. AKP’ye 4 yılda yapılan devlet yardımı toplamı 976 milyon 433 bin 100 lirayı buldu.

ANİMASYONA TEPKİ

AKP’nin CHP’nin “128 milyar dolar nerede?” sorusuna ilişkin çektiği animasyona harcanan paralara da sosyal medyadan tepki gelmişti. Yapılan paylaşımlarda, “Bu animasyon için kime kaç milyon para verdiniz?”, “Bir de buna para mı verdiniz?” sorularının yöneltildiği de görüldü.