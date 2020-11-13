AKP'nin esnafa destek anlayışı: Kapı altından 1 TL bırakmak!
Sakarya’nın Pamukova ilçesinde AKP Gençlik Kolları Başkanlığı esnafa ‘’siftah parası’’ olarak 1 TL dağıttı. Esnafın tepki gösterdiği olay sosyal medyanın gündemine oturdu.
AKP Gençlik Kolları tarafından esnafa 1 TL'nin yanında bırakılan mektupta ise, “Bir maldan yapılan ilk satış günün ilk alışverişi. günün ilk satışından kazanılan ve günün devamında bereket getir inanılan paradır. Geleneğimizde ''SİFTAH PARASI' olarak geçen ve unutulmaya yüz tutmuş bu değerimizi 'AK Parti Gençlik Kolları Pamukova İlçe Başkanlığı'' olarak siz değerli esnafımıza bu sabah yeniden yaşatmayı hedefliyoruz. Günün bereketli kazancınız daima yanınızda olsun.” ifadelerine yer verildi.
"ESNAFI RENCİDE EDEN BİR UYGULAMA"
İYİ Parti Sakarya İlçe Başkanı Selçuk Kılıçaslan uygulama ile alakalı yaptığı açıklamada, ‘’Bütün esnafa kapılarının altından bereket duası yazılı kağıtlarla birlikte 1 TL atarak bir ziyaret yapmışlar. Bu esnaf için çok rencide edici bir durum. Pandemi döneminde esnaf borç batağında. İran’da böyle bir gelenek varmış bizim böyle bir geleneğimiz yok. Esnafımız ilçe binamıza gelerek konuyla ilgili rahatsızlıklarını dile getirdiler’’ dedi.
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