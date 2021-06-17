AKP'nin gözde adayı da çok maaşlı çıktı

17 Haziran 2021 Perşembe, 13:31

Yener Genel Müdürlük görevinin yanı sıra, Türk Telekom’a bağlı TTNET’in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi ile Türkiye Boks Federasyonu Asbaşkanlığı görevlerini de sürdürüyor.

Muhalefet partileri tarafından bazı bakan yardımcıları ve bürokratların, Türk Telekom’daki görevleri nedeniyle 34 bin liraya yakın ek maaş aldıkları iddiaları Meclis gündemine getirilmiş, muhalefetin tepkilerine neden olmuştu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan, kamu denetiminin zirvesinde bulunan Sayıştay Başkanlığı’na geçmeye hazırlanan Metin Yener’in, rakibi Sayıştay 6. Daire Üyesi Mehmet Aksoy karşısında, AKP ve MHP’nin desteği ile seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

HANGİ GÖREVLERİ YAPACAK

Yener’in, Sayıştay başkanı olarak seçilmesi durumunda görevleri şunlar olacak :

“Sayıştay Başkanı, Sayıştay’ı yönetir ve temsil eder. Kurumun en üst yöneticisi olup genel işleyişten sorumludur; kanunlarla verilen görevlerin iyi yapılması ve yönetimin düzenli bir surette yürütülmesi için gerekli tedbirleri alır. Genel Kurulun da başkanı olan Sayıştay Başkanı, gerekli gördükçe Temyiz Kurulu ve Daireler Kuruluna da başkanlık eder; bu kurullara verilecek işleri düzenler ve görüşmeleri yönetir.

Sayıştay’ın faaliyetleri ile ilgili olarak yılda en az iki defa Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunu ve gerektiğinde diğer ilgili komisyonları bilgilendirir. Sayıştay raporlarının Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmesi sırasında Sayıştay Başkanı veya görevlendireceği başkan yardımcısı hazır bulunur.

Sayıştay Başkanı; daire başkanları ve üyelerin dairelerini belirler, ihtisas dairelerini tespit eder, işleri dairelere dağıtır, denetim ve denetim destek grup başkanlıklarını oluşturur, meslek mensuplarının görev yerlerini; yönetim mensuplarının görevlerini ve görev yerlerini tayin ve tespit eder.”

SAYIŞTAY’IN GÖREVLERİ

Meclis adına kamu kurum ve kuruluşlarını denetleyen Sayıştay Başkanlığı’nın görevleri ise şöyle sıralanıyor:

“Anayasa’nın 160 ıncı maddesine göre Sayıştay, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir. Ayrıca mahalli idarelerin hesap ve işlemlerinin denetimi ve kesin hükme bağlanması da Sayıştay tarafından yapılır.”