AKP'nin yıllar önce peşine düştüğü 5 milyar dolar!

14 Nisan 2021 Çarşamba, 13:22

Cumhuriyet yazarı Tuncay Mollaveisoğlu, bugünkü köşe yazısında "128 milyar dolar" tartışmalarını, AKP'nin 2003 yılında Merkez Bankası’ndan satılan dövizlerin araştırılması için kurulan yolsuzluk komisyonu üzerinden değerlendirdi.

Tuncay Mollaveisoğlu, bugünkü köşe yazısında AKP'nin 2003 yılında Meclis Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu’nu kurarak Merkez Bankası’ndan satılan dövizleri soruşturduğunu hatırlattı.

Mollaveisoğlu, "Yanıt sırası sizde: 128 milyar doları kime sattınız?" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

2001 yılında Türkiye büyük bir ekonomik krizle sarsılmıştı... Öyle ki, krizin siyasi aktörleri ilk seçimde sandığa gömülmüşlerdi...

AKP, 2003 yılında Meclis Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu’nu kurarak eski dönemin hesabını sormaya başlamıştı...

Komisyonun incelediği konulardan biri Merkez Bankası’ndan satılan dövizler ile ilgiliydi.

Dönemin AKP’li vekilleri, MB Başkanı Gazi Erçel’in döviz krizi öncesinde, TL hesabını dolara çevirmesini eleştiriyor ve birtakım grup ve bankalara yapılan 5 milyar dolarlık döviz satışını tarihi bir yolsuzluk olarak gündeme getiriyorlardı.

O dönemde ben de krizin perde arkasını yazdığım kitapta bu “karanlık satışa” dikkat çekmiştim.

Merkez Bankası’ndan 5 milyar dolar hangi grup, kişi ve bankalara satılmıştı?

Dönemin MB Başkan Yardımcısı Süreyya Serdengeçti, döviz satın alan bazı bankaları açıklamış, bazı holdinglerin isimlerini ise paylaşmamıştı...

AKP milletvekilleri haklı olarak bu “sırra” da büyük tepki göstermişlerdi...

Dün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “MB’nin 128 milyar doları ne oldu?” diye tekrar sorduğunda o günleri hatırladım!

İktidarının ilk yılında önceki yönetimin sattığı 5 milyar doların peşine düşen, meseleyi “vurgun” olarak gündeme taşıyan AKP bugün topu taca atıyor!

Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Ekonomi Bakanı Berat Albayrak ve ilgili MB başkanları... Önceki iktidara sorduğunuz “5 milyar doları kimler aldı” sorusunun şimdiki muhatabı sizler oldunuz...

Üstelik sizin döneminizde satılan döviz, o dönemin 25 katı!...

Kendi ifadenizle soralım: “Tüyü bitmemiş yetimin hakkını kimler gasp etti, kimler halkın sırtından döviz vurgunu yaptı?”