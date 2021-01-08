AKP'ye 'uygun' görülen işlem, CHP kazanınca 'usule aykırı' oldu
İzmir'in Menemen ilçesinde gerçekleşen kurayı CHP'li aday kazanınca itiraz eden AKP'nin, Selçuk'ta aynı yöntemle Belediye Meclis Başkanvekili seçtiği ortaya çıktı.
İzmir'in Menemen ilçe Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırmasının ardından Belediye Meclisi'ndeki oylamada 4. turda da sonuç alınamayınca kura çekildi. Kurada Belediye Başkan Vekilliği görevine CHP'li Deniz Karakurt getirildi. AKP'nin adayı Aydın Pehlivan, seçimde cam kavanoz içinde yapılan kura çekiminin usule aykırı olduğu iddiasıyla mahkemeye başvurdu. Mahkemenin seçimin kura bölümünün yürütmesini durdurmasının ardından harekete geçen valilik yazı göndererek seçim sürecinin tamamlanmasını istedi. Mahkeme sürecinin tamamlanmadığını belirten Millet İttifakı üyeleri, kura çekiminin meclis gündemine gelmesi sebebiyle meclis toplantısını boykot etti. Ardından gerçekleşen meclis toplantısında önergenin görüşülmesi tekrar reddedildi. Son olarak devreye giren İzmir Valiliği, Menemen Belediye Başkanlığı'na kura ile seçilen CHP'li Karakurt'un yerine Vali Yardımcısı'nı kayyım atayarak tekrar kura seçiminin yapılması için Menemen Belediye Meclisi’ni 12 Ocak günü olağanüstü toplantıya çağırdı.
AKP AYNI YÖNTEMİ 'USULÜNE UYGUN' BULMUŞTU
AKP'nin 'Cam fanusta kura çekildi' diyerek yaptığı başvuru sonuç alınca CHP kanadından 2016'da AKP tarafından yönetilen belediyede yaşanan benzer olaya dikkat çekildi. 2016 yılında AKP'nin yönetilen Selçuk Belediyesi Meclisi’nde, encümen üyeliklerine aday olan isimler 8'e 8 eşit oy alınca kura çekimi yapıldı. Kura işlemi 'cam küre içerisine konulan, plastik kutulardan isim çekme' usulü ile yapıldı ve AKP'nin adayı Belediye Meclis Başkanvekili seçildi. Menemen Belediyesi'nde yaşanan olay Selçuk'ta da yapıldı fakat herhangi bir itiraz gündeme gelmedi. Söz konusu kurayı çeken dönemin Selçuk Belediye Başkanı Zeynel Bakıcı, belediye başkanlığı görevi bittikten sonra Dokuz Eylül Üniversitesi'ne atandı.
Selçuk'ta çekilen kuranın görüntülerini sosyal medyada paylaşan CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Yasin Ergül, "AKP’li belediye yapınca uygun, Menemen’de CHP’li belediye yapınca 'aykırı' sayılıyor. Yöntem ve usul aynı, sonuç 'keyfi' olarak 'farklı'... Herkes için ve her yerde hak, hukuk, adalet mücadelemizden asla taviz vermeyeceğiz" dedi.
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