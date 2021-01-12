AkSanat’ın yılbaşı hediyesi Büyük Kadın Sanatçılar kitabının tartışmaları sürüyor
Bu tartışma bir yılbaşı armağanı ile başladı. AkSanat’ın İngiliz editörler tarafından hazırlanmış “Büyük Kadın Sanatçılar” başlıklı bir kitabı telif ödeyerek alıp, yurtdışında bastırıp yayımlayarak hatırlı kişilere yollaması, kitabı görme olanağı olan kadın sanatçılarda eleştiriye neden oldu.
Kitapta yer alan seçilmiş kadın sanatçıların çoğunun Avrupa ve ABD’li olmasının yanında Zeid dışında hiç Türk kadın sanatçı olmaması da bu eleştirilerden biriydi. Kitabın tanıtım yazısını hazırlarken Hasan Bülent Kahraman’a da AkSanat aracılığıyla sorular yönelttik ama söylediğine göre kendisine iletilmediği için yanıtları da gelmedi. Ama bu çerçevede, çağdaş sanatta kadının yeri, sanata ayrılan kaynakla hazırlanan yayınların niteliği, kurumların sanata bakışı gibi değişik konular sanatçılar tarafından tartışıldı, değişik görüşler dile getirildi.
Kahraman’dan pazar akşamı aldığım e-postadan bu tartışmaya dahil olmak isteyen yazısı çıktı. Bir tür savunmadan çok, keşke olmasaydı, tartışanları çok da zarif olmayan biçimde “popülist yaklaşımla linç yapmakla” suçlayan bir yazı. Ayrıca başka kitaplarının da savunusu yapılıyor.
Cumhuriyet gazetesi, fikir özgürlüğüne saygılıdır. Anlaşılıyor ki Türk sanatçıların çağdaş sanatın neresinde olduğu, kadın sanatçıların konumu, sanat kurumlarının kimler tarafından nasıl yönetildiği ve aslında nasıl yönetilmesi gerektiği, sanata ve sanatçılara yakışan bir düzeyde ve bilimsellikte tartışılmaya muhtaç. Bu bağlamda bu yazı da yayımlanacak, bu tartışmalar da sürmeli ve sanatçılar sürdürecek.
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