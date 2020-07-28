Akşener de akıma katıldı

28 Temmuz 2020 Salı, 07:30

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medyada İstanbul Sözleşmesi’nin tartışmaya açılmasını protesto etmek amacıyla başlatılan ‘siyah beyaz’ fotoğraf akımına uyarak, paylaştığı fotoğrafla birlikte parti üyelerini akıma davet etti.

Akşener, “Hiçbir kadınımızın gülüşünün, hayallerinin, ışığının solmasına müsaade etmeyeceğiz. Kadınlarımızın huzuru, memleketimizin huzurudur” mesajıyla birlikte’ ‘ChallengeAccepted’, ‘İstanbulSözleşmesiYaşatır etiketlerine yer ver verdi.

Akşener’in paylaşımında yer verdiği isimler İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanı ve Ankara Milletvekili Şenol Sunat, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Berna Sukas, İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur oldu.

‘ChallengeAccepted’ etiketiyle yapılan paylaşımlarda en az 2 kişinin sosyal medya hesabına yer verilerek, bir anlamda o kişilerin de farkındalığa ortak olması için mesaj veriliyor.



