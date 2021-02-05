Akşener ile görüşen esnaftan iktidara uyarı: "Bu dükkanlar kapanırsa bir daha açılmaz"

05 Şubat 2021 Cuma, 20:39

Akşener, Ankara'da esnaf ziyaretlerine devam etti. Gölbaşı'ndaki esnafın kimi kirasını ödeyememekten kimi de siftah yapamamaktan dert yandı.

"5 MİLYAR KİRA VERİYORUZ, VERDİĞİ 750 MİLYON LİRA KİRA YARDIMI"

Esnaf ve Akşener arasındaki diyaloglar şöyle:

ESNAF: 5 milyar (bin TL) kira veriyoruz zaten. Verdiği 750 milyon lira bir kira yardımı, geçinmek nasıl olacak? Elektriği, gazı var.

AKŞENER: Ne bekliyorsunuz, ne olmalı?

ESNAF: Sokağa çıkma yasakları, akşamları mesela biraz daha uzasa, 12'ye kadar olsa müşterilerimiz biraz daha olur. İşten geliyorlar direkt eve gidiyorlar.

"BU DÜKKANLAR KAPANIRSA BİR DAHA AÇILMAZ"

Personel maaşlarını vermekte zorluk çektiğini ifade eden bir esnaf şöyle konuştu:

AKŞENER: İşler nasıl?

ESNAF: İşlerimiz düşük başkanım. İş güç yok, sıkıntı büyük. 30 - 40 kişi çalışanımız var, kiralarımız var. Esnaf olarak çok şikayetçiyiz.

AKŞENER: Ne yapılmalı?

ESNAF: Bir an önce açılmalı, esnafa destek verilmeli, sıkıntı büyük başkanım. Personel maaşı bile veremiyoruz. Kredi ile ayaktayız. Çıkmazdayız yani.

ESNAF: Bu dükkanlar kapanırsa bir daha açılmaz başkanım.

"DÜKKAN SAHİBİ DE BEKLEMİYOR. AMA BİZİM DE YOK KALMADI"

Elektrik faturasını ödeyemeyen bir esnaf da gelen faturayı göstererek sitem ederken Akşener ile aralarında şu diyalog yaşandı:

AKŞENER: İşler nasıl?

ESNAF: Vallahi çok kötü abla ya. İnan 50 lira daha şimdiye kadar şey yaptık. Kasayı gösterebilirim yani. İnan çok zor.

Esnaf: (Elektrik faturasına göstererek) Kesmek için gelmiş, her an bekliyoruz yani.

AKŞENER: Vay be.

ESNAF: Buranın kirası 60 milyar.

AKŞENER: Bu ne ya. Ne yapmalı?

ESNAF: Kirada yardımcı olmuyor. Dükkan sahibi de beklemiyor. Bu ayı çıkarsak çok iyi. Ama bizim de yok kalmadı. Dayanacak şey kalmadı.

"PARA GELEBİLİR AMA AHLAKİ DEĞERİ TEKRAR YERİNE GETİRMEK ÇOK ZOR"

AKŞENER: İşler nasıl?

ESNAF: İşler durgun. İşi geçtik, ama başkanım. Şu an herkes ya canının derdinde ama ben ahlaki değerlerdeyim. Çünkü Türkiye'de her şeyi yerine getirebilirsiniz. Para gelebilir, maaşlar değişebilir ama ahlaki değeri tekrar yerine getirmek çok zor. Çünkü bozuldu.

AKŞENER: Anladım.

ESNAF: Ekonomi tarafını çok düşünmüyorum. Bir şeyleri kaybedebiliriz, ama bir şekilde ayakta kalırız. Ama ahlaki değer çok önemli.