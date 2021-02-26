Akşener, sağlık çalışanları için fidan dikti

26 Şubat 2021 Cuma, 02:00

Akşener daha sonra Büyükçek-mece’de esnafın sorunlarını dinledi. Bir esnaf lokantasına giren Akşener işletmede kaç kişinin çalıştığını sordu. Daha önce altı kişiyle çalıştığını söyleyen işletme sahibi, “Sayımız üçe düştü. Yüzde 80 oranında olan üretimi azaltmak zorunda kaldık. Ayrıca kredi borçlarını ödemekte zorlanıyoruz” dedi. Bunun üzerine Akşener de “Her gittiğimiz yerde bununla karşılaşıyoruz. Esnafın yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

SALLAYIN DÜŞECEK

Aynı dükkân içindeki bir yurttaş ise “Meral Hanım sallayın, sallayın düşecek... Damattan devam” diyerek Akşener’e seslendi. Akşener ise gülerek, “Sallıyoruz gördüğün gibi. ‘Silkele başkan düşecekler’” yanıtını verdi. Akşener daha sonra Esenyurt’a geçerek burada da esnafın sorunlarını dinledi.