Aksigorta, BM Kadının Güçlenmesi Prensipleri sözleşmesini imzaladı

21 Ocak 2021 Perşembe, 11:51

Sabancı Holding iştiraki Aksigorta'dan yapılan açıklamaya göre, kadınların, tüm sektörlerde ve her düzeyde, ekonomik yaşamın içinde yer alabilmelerini sağlamak amacıyla kadınların güçlenmesini hedefleyen özel sektörün küresel en önemli girişimlerinden biri olan sözleşme ile Aksigorta, toplumsal cinsiyet eşitliği adına hali hazırda yürüttüğü pek çok çalışmayı da WEPs’in 7 temel prensibi doğrultusunda güçlendirmiş olacak.

"ÇALIŞANLARIN YÜZDE 50,3'Ü KADIN, YÜZDE 32’Sİ YÖNETİCİ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksigorta İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Gürkale, Kadının Güçlenmesi Prensipleri Sözleşmesi'ni imzalamış olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, şunları kaydetti:

"Aksigorta olarak, tüm çalışanlarına eşit fırsat tanıyan bir kurumuz. Cinsiyet eşitliği bilinci konusunda kurumda farkındalık yaratmak amacıyla 2013 yılında İş’te Eşitlik Bildirgesi’ni imzalamış ve bu bildirge ile kurum içerisinde cinsiyet dengesini korumuş olduk. Aynı zamanda deneyimli ve yetkin kadın çalışanların daha üst pozisyonlara doğru ilerleyerek Aksigorta’da ve iş hayatında yükselmelerine de destek oluyoruz. Rakamlarla ifade etmemiz gerekirse, kurumumuz çalışanlarının yüzde 50,3’ü kadınlardan oluşuyor. Yönetici kadromuzun yüzde 32’si kadın. Aynı zamanda yüzde 73 kadın çalışan bağlılığına sahibiz. Kıdem yılı oranlarına baktığımızda da kadın çalışanlarımızın 6,01 oranında kıdem yılına sahip olduğunu görüyoruz."

Aksigorta’da tamamen performansa ve iş büyüklüğüne dayalı eşitlikçi terfi ve eşit ücret politikası uyguladıklarını belirten Gürkale, "Tüm iletişim kanallarımızda cinsiyet ayrımı yapmayan bir yaklaşım sergileyerek kadın erkek eşitliğini bulunduğumuz her platforma taşıyor ve savunuyoruz. Cinsiyet eşitliği konusunu eğitim ve seminerler ile destekliyor, bu konudaki farkındalığı artırmaya öncelik veriyoruz. Aynı zamanda, aile içi şiddete maruz kalarak, destek almak isteyen çalışanlara psikolojik, tıbbi, mali ve hukuki konularda danışmanlık yapan çalışan destek programı ile çalışanlarımızın yanında yer alıyoruz." ifadelerini kullandı.