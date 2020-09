Aktif Bank da belgeden çıktı

23 Eylül 2020 Çarşamba, 02:00

DW Türkçe’nin haberine göre, Çalık Holding’e bağlı Aktif Bank, 6 Haziran 2013 ile 1 Temmuz 2014 arasında BNY Mellon ve Bank of America muhabir hesapları üzerinden toplam 91.6 milyon dolarlık ‘şüpheli’ para transferi aktardı. Para transferleri aktarılan şirketler arasında Taliban’a destek olmak ya da İran yaptırımlarını delmekle suçlanan şirketlerin yanı sıra pornografi ve online kumar siteleri de bulunuyor. Berat Albayrak, 2013 sonuna kadar Çalık Holding CEO’luğu görevini üstleniyordu.

Küresel çapta yapılan yolsuzluklara, Türkiye’de kamuoyunun yakından tanıdığı siyasetçilerin bulaşmış olması, yakın zamanda AKP iktidarları döneminde yaşanan yolsuzlukları da gündeme getirdi. Çünkü açıklanan son belgelerde yer alan görüşmeler ve iddialar Rıza Sarraf’ın Kasım 2017’deki ifadelerini yeniden teyit ediyor. Sarraf’ın ABD mahkemelerinde sanık değil tanık olmasından sonra bu isimlere ilişkin verdiği ifadeleri bir kez daha hatırlamakta fayda var. Buna göre:

Rıza Sarraf ifadelerinde İran’ın Türkiye’ye sattığı petrol ve doğalgaz gelirini ABD’nin uyguladığı ambargonun etrafından dolaşarak İran’a götürülmesinde oynadığı rolü detaylı bir şekilde açıklamıştı.

Sarraf’ın ifadesine AktifBank ve Berat Albayrak isimleri şöyle girmişti: Aktif Bank ile çalışabilmek için aracı olması amacıyla eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış’tan yardım istediğini belirten Sarraf, “Aktif Bank Genel Müdürü ile görüşmeden sonra hesap açtım. Hesap 5-10 milyon Avro ile başladı (günlük işlem hacmi). Bu ifadeleri suçun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın genel müdür olduğu Çalık Holding’e ait olduğunu yorumuna neden olmuştu.

Sarraf’ın Albayrak’a ilişkin görüşmesi ise deliller arasına şöyle girmişti: “Avukatımla aramda geçen mesajlaşma” diyerek kabul ettiği delillere göre, söz konusu mesajlaşma 18 Haziran 2014 günü saat 19.11’de gerçekleşmiş.

Sarraf: Selamınaleyküm, Var mı gelişme?

Avukat: Aleyküm selam. Evet. Damat bu iş mutlaka yapılmalı demiş. BB ile görüşüp, genel müdürü de çağırıp başlayın diyecekmiş.

Bu aşamada savcı Sarraf’a görüşmenin ne anlama geldiğini sordu, o da, “Tekrar Halkbank ile ticarete başlamakla alakalı” diye yanıt verdi.

Savcının “Bu iş mutlaka yapılsın diyen kim” sorusuna ise Sarraf, “Türkiye Enerji Bakanı. O dönemde enerji bakanı değildi” yanıtını verdi.

EVET SAAT RÜŞVETTİ

Sarraf, Halkbank’la çalışmak için de eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’a “rüşvet verdiğini” iddia etmişti. Sarraf, Halkbank ile bağlantının kurulması için Çağlayan’a 45-50 milyon Avro, 7 milyon dolar ve yaklaşık 2,5 milyon Türk Lirası rüşvet verdiğini söylemişti. Çağlayan’ın ailesine de ödeme yaptığını kaydeden Sarraf, eski bakanın İran’a para transferi karşılığında elde edilecek kârı yüzde 50-50 paylaşmak istediğini de belirtiyordu.

ESAD’IN PETROLÜNÜ ALDILAR İDDİASI

FinCEN belgelerine göre, Türk petrokimya şirketi Petkim, yaptırımlar altındaki Suriye rejimine petrol ürünleri satmakla suçlanan Blue Energy ile yaptığı işlemlerde Malta’da kayıtlı şirketi Petrokim’i kullandı. ABD Hazinesi’nin kayıtlarına göre Petrokim, Mart 2010-Temmuz 2016 arasında toplamda 224 milyon doları aşan 233 ‘şüpheli’ para transferi yaptı. Petrokim’in ‘şüpheli’ olarak işaretlenen para transferleri arasında Suriye yaptırımlarını ihlal ettiği belirlenen Blue Energy de yer aldı.

DW Türkçe’nin haberine göre, Suriye ile petrol ticaretini yasaklayan ABD ve AB yaptırımları 2011’den beri yürürlükte ve o zamandan beri birçok kez ihlal ediliyor. Ağustos 2015’te bu yaptırımları ihlal eden şirketler ve kişiler ABD Hazine Bakanlığı tarafından bireysel yaptırıma tabi tutuldu. Bu kuruluşlar arasında Panama’da kayıtlı ve Türkiye’de faaliyet gösteren Milenyum Energy SA da vardı. Aynı tarihte Milenyum’un yöneticileri ve çalışanlarının yanı sıra şirketin ortak çalıştığı Blue Energy Trade Ltd de OFAC’ın SDN (Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar) listesine alındı. ABD Hazine Bakanlığı’nın açıklamasına göre Milenyum, Nisan 2008 itibarıyla Suriye’ye yaptığı petrol ürünleri ticareti için para işlemlerini Blue Energy üzerinden yapıyordu.

ABD merkezli BNY Mellon, Petrokim’in karşılıklı para transferlerini şüpheli olarak raporladı. Kasım 2016 tarihli rapora göre Petrokim Trading Ltd ile Petkim Petrokimya arasında Mart 2010’dan Ocak 2016’ya kadar toplamda 91 milyon dolara yakın 54 ‘şüpheli’ para transferi yapıldı. Rapora göre Petrokim ile Palmali Gas Shipping Co Ltd arasındaki ‘şüpheli’ işlemler ise Nisan 2010-Mayıs 2015 arasında gerçekleşti. Bu tarihler arasında toplamda 29 milyon doları aşan 73 işlem yapıldı.