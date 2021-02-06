Alankuş ve Tanık 'Akdeniz’de Barış'ı anlatacak

06 Şubat 2021 Cumartesi, 15:01

Seminerde, ‘Kriz koşullarında barış için iletişim’ bölümünü Yunanistan ve Türkiyeli kadın gazetecilerin habercilik deneyimleri ile habercilik ve gazetecilik yaklaşımlarını karşılaştıran Prof. Dr. Sevda Alankuş, katılımcıları bilgilendirecek.

‘Denizler kimin’ bölümünde ise Ege Barış ve İletişim Derneği Başkanı, Nikos Nikiforidis Barış Ödülü sahibi Bülent Tanık, görüşlerini aktaracak.

Yarın saat 14:00’te başlayacak seminer Zoom platformu üzerinden canlı izlenebilecek.



