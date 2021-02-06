Alankuş ve Tanık 'Akdeniz’de Barış'ı anlatacak
Ege Barış ve İletişim Derneği, iletişim bilimci Prof. Dr. Sevda Alankuş ve Çankaya Belediyesi eski Belediye Başkanı Bület Tanık’ın katılımıyla ‘Ege, Akdeniz ve Kıbrıs Bağlamında Türkiye - Yunanistan İlişkileri’ semineri düzenliyor.
Seminerde, ‘Kriz koşullarında barış için iletişim’ bölümünü Yunanistan ve Türkiyeli kadın gazetecilerin habercilik deneyimleri ile habercilik ve gazetecilik yaklaşımlarını karşılaştıran Prof. Dr. Sevda Alankuş, katılımcıları bilgilendirecek.
‘Denizler kimin’ bölümünde ise Ege Barış ve İletişim Derneği Başkanı, Nikos Nikiforidis Barış Ödülü sahibi Bülent Tanık, görüşlerini aktaracak.
Yarın saat 14:00’te başlayacak seminer Zoom platformu üzerinden canlı izlenebilecek.
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