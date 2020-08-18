Alanya Belediye Başkanı Yücel'in Covid-19 testi pozitif çıktı

18 Ağustos 2020 Salı, 14:09

Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Covid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Yücel mesajında:

"Değerli hemşerilerim, yapılan tetkiklerin ardından Kovid-19 test sonucum pozitif çıktı. Hastanede kontrol amaçlı izole durumdayım." mesajını paylaşan Yücel, "Şu an durumum iyi. Koronavirüs kişi gözetmiyor. Bu nedenle lütfen maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyun! Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle" dedi.