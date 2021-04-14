Alanya-Kemer etabını Cavendish kazandı
Yarışın son 150 metresinde sporcular çarpıştı. Kazaya karışan bisikletlerdeki sporcular yola savruldu.
56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Alanya - Kemer etabını Quick Step takımından Mark Cavendish 4.9.38'lik derecesiyle kazandı. İngiliz sprinter bu etapla Türkiye'deki 10'uncu zaferini elde etti.
56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun dördüncü etabı olan 184.4 kilometrelik Alanya - Kemer etabında 169 sporcu saat 10.38'de Alanya'nın tarihi simgesi olan Kızılkule'den start aldı. Zorlu etapta geçen TUR'un finişi ise Kemer'de verildi. İngiliz sprinter Mark Mark Cavendish, 4.9.38'lik derecesi ile birincili elde ederken, ikinci Belçikalı Casper Pihilipsen, üçüncü ise Polonyalı Stanislaw Aniokoweski oldu.
FİNİŞTEKİ KAZADA 4 SPORCU YARALANDI
Yarışın son 150 metresinde sporcular çarpıştı. Kazaya karışan bisikletlerdeki sporcular yola savruldu. Kazada Alexander Kreiger, Noah Granigan, Manuel Beletti, Hejiri Oda yaralandı. 4 sporcu ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayı sıyrıklarla atlatan sporculara takım arkadaşları yardım ederken bazı yarışçılar da bisikletlerini sırtlarında taşıdı.
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