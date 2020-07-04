Alanyaspor Ankaragücü'nü ateşe atı

04 Temmuz 2020 Cumartesi, 20:40

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Samet Çiçek

MKE ANKARAGÜCÜ: Friedrich - Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Atilla Turan, Faty (Dk. 71 İlhan Parlak), Lukasik, Pinto, Saba (Dk. 71 Aydın Karabulut), Michalak (Dk. 57 Gelmin Rivas), Orgill

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona - Juanfran, Caulker, Welinton, N’sakala, Ceyhun Gülselam, Salih Uçan (Dk. 58 Mustafa Pektemek), Efecan (Dk. 85 Emircan), Bakasetas (Dk. 85 Siopis), Onur Bulut (Dk. 67 Fernandes), Cisse (Dk. 85 Umut Güneş)

GOLLER: Dk. 82 Gelmin Rivas (MKE Ankaragücü) - Dk. 64 Papiss Cisse, Dk. 66 Onur Bulut, Dk. 78 (P) Bakasetas, Dk. 90 Junior Fernandes (Aytemiz Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Kitsiou, Gelmin Rivas (MKE Ankaragücü) - Welinton, Emircan Altıntaş (Aytemiz Alanyaspor)

Süper Lig’in 30’uncu haftasında MKE Ankaragücü sahasında Aytemiz Alanyaspor’u konuk etti. Aytemiz Alanyaspor karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

11’inci dakikada ceza sahası sağ çaprazdan Kitsiou’nun vuruşu kaleci Marafona’da kaldı.

15’inci dakikada Juanfran’ın ceza sahası dışından şutunu kaleci Friedrich kurtardı.

21’inci dakikada sağ kanatta Pinto’nun pasıyla topla buluşan Kitsiou'nun son çizgiye inerek ceza sahasına gönderdiği topu kaleci Marafona son anda uzaklaştırdı.

28’inci dakika Onur’un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Bakasetas bekletmeden şutunu çekti. Kaleci Friedrich gole izin vermedi.

34’üncü dakikada Atilla Turan’ın kullandığı serbest vuruş barajdan sekti. Seken topu Faty şutunu çekti, savunma topu uzaklaştırdı.

42’nci dakikada Ankaragücü penaltı kazandı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Saba’nın pasında topla buluşan Orgill şutunu çekmek üzereyken savunmada Welinton’un müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

45’inci dakikada penaltıyı kullanan Orgill’in sert vuruşunda kaleci Marafona sağına iyi uzandı ve meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

İlk yarı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

60’ıncı dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Saba’nın şutu savunmada Caulker’den döndü.

64’üncü dakikada sol kanatta topla buluşan N’sakala ceza sahasına ortasını yaptı. Topa yükselen Cisse, düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

66’ncı dakikada sol kanattan son çizgiye inen N’sakala topu ceza sahasına çevirdi. Topla buluşan Onur düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2.

77’nci dakikada Juanfran’ın köşe vurulunda ceza sahası içerisinde Gelmin Rivas, Mustafa Pektemek’e faul yaptı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

78’inci dakikada Bakasetas düzgün bir vuruşla penaltıyı gole çevirdi: 0-3.

82’nci dakikada Pinto’nun pasında topla buluşan Gelmin Rivas topu ağlara gönderdi: 1-3.

90’ıncı dakikada sağ kanatta Mustafa Pektemek’in pasında Junior Fernandes topu ağlara gönderdi: 1-4.

90+3’üncü dakikada Atila Turan kaleye uzak mesafeden şutunu çekti. Yerden seken top köşeye giderken kaleci Marafona son anda uzandı ve kornere çeldi.

Karşılaşma 4-1 Aytemiz Alanyaspor’un üstünlüğü ile sonuçlandı.



