Alanyaspor deplasmanda kayıp
Aytemiz Alanyspor, son 5 deplasman maçında galibiyet yüzü göremezken, sahasında ise en çok puan toplayan takım oldu.
Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig’in 17. hafta kapanış maçında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup oldu. Sezona iyi bir performansla başlayan Aytemiz Alanyaspor, son 5 deplasman maçında ise istemediği sonuçlar aldı. Akdeniz temsilcisi, etkili futbol oynamasına rağmen sahadan mağlup ayrıldı. İlk deplasman mağlubiyetini Gençlerbirliği’nden alan turuncu-yeşilli ekip daha sonra sırasıyla Göztepe, Denizlispor, Gaziantep FK ve son olarak da Fenerbahçe’ye yenildi.
KENDİ EVİNDE EN ÇOK PUAN TOPLAYAN TAKIM OLDU
Bir süre liderlik yarışında zirvede yer alan ve bu haftayı topladığı 30 puanla 4. sırada kapatan Alanyaspor, evinde ise oynadığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Alanyaspor, iç sahadaki bu performansıyla kendi evinde en çok puan toplayan takım oldu. Alanyaspor, Süper Lig’in 18. haftasında sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına bugün kulüp tesislerinde yapacağı idmanla başlayacak.
En Çok Okunan Haberler
- Temel Karamollaoğlu’ndan 'ittifak' açıklaması
- Melih Bulu'nun okul yıllığı ortaya çıktı
- Meral Akşener eşiyle ilgili az bilinen gerçeği anlattı
- Soylu'dan Kaftancıoğlu'na ağır hakaret! Yanıt gecikmedi
- İBB, AKP ve MHP'nin 'Halk Ekmek' engelini böyle aştı
- Erdoğan Asiltürk ile görüştü, Turan değişti
- ‘AKP’nin yaptığı silahsız iç savaştır!’
- Boğaziçili öğrencilerden, Melih Bulu’ya ‘Yuh Yuh’ klibi
- Melek İpek hakkında karar
- Misvak bu kez AKP'yi eleştirdi
Video Haberler
- İstanbul'da tencere tavalı Melih Bulu protestosu
- Tarihi Aya Yani Kilisesi definecilerin hedefi oldu
- 'Bu hastalığın benzerliği Covid-19'la karıştırılabilir'
- Ayıptır, günahtır! Makamının farkına var artık
- Boğaziçili öğrencilerden Erdoğan'a videolu yanıt
- AKP'li vekilin zor anları: Ben nasıl kurtaracağım şimdi?
- Cezaevinde kol kırma anı güvenlik kamerasına yansıdı
- Suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı
- Kaybolan oğluna sesini duyurmaya çalışan annenin feryadı
- 'Erdoğan bu kongrede parti başkanlığını bırakacak'
En Çok Okunan Haberler
- Temel Karamollaoğlu’ndan 'ittifak' açıklaması
- Melih Bulu'nun okul yıllığı ortaya çıktı
- Meral Akşener eşiyle ilgili az bilinen gerçeği anlattı
- Soylu'dan Kaftancıoğlu'na ağır hakaret! Yanıt gecikmedi
- İBB, AKP ve MHP'nin 'Halk Ekmek' engelini böyle aştı
- Erdoğan Asiltürk ile görüştü, Turan değişti
- ‘AKP’nin yaptığı silahsız iç savaştır!’
- Boğaziçili öğrencilerden, Melih Bulu’ya ‘Yuh Yuh’ klibi
- Melek İpek hakkında karar
- Misvak bu kez AKP'yi eleştirdi