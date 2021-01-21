Alanyaspor Erzurumspor'la berabere kaldı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1

AA
21 Ocak 2021 Perşembe, 17:03
Alanyaspor Erzurumspor'la berabere kaldı
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Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Turgut Doman, Bahtiyar Birinci, Candaş Elbil

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Murat Uçar, Da Costa, Teikeu, Schwechlen, Omolo, Petrus Boumal, Cenk Ahmet Alkılıç, Chahechouhe, Emrah Başsan, Ricardo Gomes

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Fatih Aksoy, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Salih Uçan, Berkan Kutlu, Davidson, Bakasetas, Bareiro, Babacar

Gol: Dk. 31 Emrah Başsan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Bakasetas (58) (Alanya)

Süper Lig'in 20. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Aytemiz Alanyaspor 1-1 berabere kaldı.

24. dakikada sağ kanattan gelen Chahechouhe, meşin yuvarlağı Ricardo Gomes'e doğru gönderdi ancak kaleci Marafona topu kontrol etti.

31. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor öne geçti. Sağ kanattan hızlı gelişen atakta Cenk Ahmet Alkılıç kale direğinin arkasına gönderdiği topa Emrah Başsan bekletmeden vurdu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

58. dakikada Bakasetas skoru eşitledi.

90. dakikada Tzavelas kırmızı kart gördü. Maç da 1-1 bitti.


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