Alanyaspor kalecisi Marafona Beşiktaş maçının ardından özür diledi

08 Nisan 2021 Perşembe, 08:06

Aytemiz Alanyaspor kalecisi Marafona, kişisel Instagram hesabından Beşiktaş maçındaki performansı nedeniyle taraftarlarından özür mesajı yayınladı.

Marafona mesajında "Bazen profesyonel bir futbolcunun, özellikle de kalecinin korkunç ve anlaşılmaz maçları olur. Bugünkü de benim gurur duymayacağım maçlardan biriydi. Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Kulübümüzün prestij ve onurunu korumak için çalışmaya devam edeceğim" sözlerini kullandı.

33 yaşındaki Portekizli kaleci bu sezon 31 maçta 33 gol yedi, 9 maçı ise gol yemeden tamamladı.