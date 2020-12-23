Alanyaspor Malatyaspor maçı 1-1 bitti
Süper Lig’in 14. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor’u konuk etti, maç 1-1 bitti..
Süper Lig’in 14. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor’u konuk etti. Maç 1-1 bitti..
14. dakikada cezası sahası içindeki karambolde Yeni Malatyasporlu futbolcu Kubilay yakın mesafeden topu kaleye gönderdi ancak Marafona gole izin vermedi.
18. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında Kubilay’ın sol çaprazdan sert şutunu Marafona çıkardı. Devamında Olcay Şahan şansını denedi ancak top yine kalecide kaldı.
33. dakikada kendi yarı sahasında rakibinden topa sahip olan Efecan, ceza sahası dışındaki Babacar’a topu verdi. Bu futbolcu ceza sahası yayından vurduğu sert şut fillerle buluştu. 1-0
41. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında ceza sahası içinde sağ kanattan yapılan ortayla topla buluşan Umut Bulut’un kafa vuruşu auta çıktı.
2. yarıda Malatyaspor dengeyi kurdu. 60. dakikada Adem Büyük skoru 1-1 yaptı.
Maç da 1-1 bitti.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Alper Ulusoy x, Mehmet Metin x, Bahtiyar Birinci x,
Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Francois Moubandje xx, Juanfran xx, Giorgos Tzavellas xx, Steven Caulker xx, Davidson xx, Anastasios Bakasetas xx, Manolis Siopis xx, Berkan Kutlu xx, Efecan Karaca xx, Khouma Babacar xxx
Yedekler: Ahmet Çağrı Güney, Fatih Aksoy, Alpay Çelebi, Tayfur Bingöl, Umut Güneş, Hasan Ayaroğlu, Efkan Bekiroğlu, Salih Uçan, Mustafa Pektemek, Adam Bareiro
Teknik Sorumlu: Semih Tokatlı
Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir xx, Issam Chebake xx, Karim Hafez xx, Teenage Hadebe xx, Semih Kaya xx, Kubilay Kanatsızkuş xxx, Youssouf Ndayishimiye xx, Adem Büyük xx, Afriyie Acquah xx, Olcay Şahan xx, Umut Bulut xx
Yedekler: Abdulsamed Damlu, Bülent Cevahir, Murat Akça, Wallace, Zeki Yavru, Mustafa Eskihellaç, Ahmed Ildiz, Moryke Fofana, Jetmir Topalli, Benjamin Tetteh
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Gol: Khouma Babacar (dk. 33) (Alanyaspor), Adem (dk 60) (Malatya)
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