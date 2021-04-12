Alanyaspor’da Salih Uçan şoku

12 Nisan 2021 Pazartesi, 13:00

Süper Lig’in 34. haftasında sahasında bugün Yukatel Denizlispor’u karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor’dan yapılan açıklamada başarılı orta saha oyuncusu Salih Uçan’ın sakatlandığı ve kadroda yer almayacağı belirtildi.

Süper Lig’in 34. haftasında Aytemiz Alanyaspor evinde bugün saat 19.00’da Yukatel Denizlispor’u ağırlayacak. Karşılaşmaya saatler kala Akdeniz ekibinden yapılan yazılı açıklamada sakatlığı bulunan kaptan Efecan Karaca’nın bireysel idmanlara başladığı, oyuncu Salih Uçan’ın ise antrenmanda sakatlanması nedeniyle kadroda yer almayacağı aktarıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Uyluk kasındaki yırtık nedeniyle gördüğü tedavisi tamamlanan takım kaptanımız Efecan Karaca, kondisyoner eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Antrenmanda uyluk bölgesinden sakatlanan futbolcumuz Salih Uçan’ın tedavisine ise sağlık ekibimiz tarafından başlandı” denildi.



