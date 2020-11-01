Alanyasporlu Caulker'den alkol-kumar itirafı

01 Kasım 2020 Pazar, 09:16

Alanyaspor’dan Steven Caulker, alkol ve kumar bağımlılığı sebebiyle geçmişte sorunlar yaşadığın ancak Alanyaspor’un tedavi sürecinde çok etkili olduğunu söyledi.

Alanyaspor’un İngiliz Stoperi Steve Caulker, BBC’nin World Football Podcast programına konuk oldu. Caulker, geçmişte yaşadığı sorunlardan dolayı çok kötü günler geçirdiğini belirtti. Sorunların günlük hayatının büyük bir bölümünü etkilediğini ifade eden Caulker, şu ifadeleri kullandı; ‘’ Bağımlılığımın neden olduğu acıyı gerçekten tarif edemem. Korkunç bir durumdu. 12 adımlı bir program sayesinde uzun bir tedavi sürecini geride bıraktım. ‘’

‘’ Türkiye’ye geldiğimden beri gerçek anlamda rahatladım ve tekrar kendimi bulabildim. Geriye dönüp baktığımda en sinir bozucu şey potansiyelimi hiçbir zamana gerçekleştiremem oldu. Tedavi olamadan önce sahada %50 kapasiteyle oynayabiliyordum. Alanyaspor’a geldiğimden beri hiç sorun yaşamadım ve şu an daha fazlasını yapabileceğimi hissediyorum.’’

‘’ HATALARIMI ŞİMDİ ANLIYORUM ‘’

Kariyerinin ilk yıllarında hakkında çıkan olumsuz haberlerin kendisini fazla etkilediğini belirten Caulker şunları söyledi; ‘’ Bağımlı olduğum dönemde günde iki antrenman yapıyor, sonrasında fazla alkol tüketiyor ve dışarı çıkıp kumar oynuyordum. Şimdi o dönemi hatırladığımda vücuduma nasıl zarar verdiğimi anlıyorum. Hayatımda en çok acı veren şey, pek çok insanı hayal kırıklığına uğratmam oldu. ‘’

‘’ Sadece futbolda değil, dünyada da yapılacak çok şey olduğunu düşünüyorum, özellikle de koronavirüsün olduğu bu zor zamanlarda. Kimsenin benim durumuma düşmesi istemiyorum. Türkiye’de geri dönebilmek için bir şans daha yakaladım ve bundan dolayı mutluyum. ‘’