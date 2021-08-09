Alaşehir Belediyesi gelir-gider tablosunu hizmet binasına astı
Alaşehir Belediyesi, 2.5 yıllık gelir-gider tablosunu afiş yaptırarak hizmet binasına astı. Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Manisa'nın en gariban belediyesiydik, bu tedbirlerle en zengin belediyesi haline geleceğiz" dedi.
Alaşehir'de 2019 yılında Belediye Başkanı seçilen CHP'li Ahmet Öküzcüoğlu, belediyeyi şeffaflık anlayışıyla yöneteceklerini belirterek, 2,5 yıllık hizmet dönemine ait gelir ve giderlerini belediye binasına afiş asarak halkla paylaştı.
Afişte, belediyenin gelirleri, giderleri, borç durumu kalem kalem aktarıldı. Belediyeyi, 2019 seçimlerinde, 134 milyon TL borçla devraldıklarını söyleyen Öküzcüoğlu, 2,5 yılda kalan borcun 86 milyon TL olduğunu belirtti. Öte yandan, belediyenin borçları nedeniyle banka hesaplarına, belediye taşınmazlarına hacizler konmuştu. Öküzcüoğlu, bu sürede hem borç ödediklerini hem de hizmet yaptıklarını söyledi.
"EMANETİNİZ EMİN ELLERDE"
Başkan Öküzcüoğlu, yaptığı açıklamada, "Sözümüzü tutuyoruz. Şeffaflık ilkesi doğrultusunda borçlarımızı, alacaklarımızı tabloyla belediyenin önüne asacağımızı ilan etmiştik. Daha önce iki kere astık. İlk astığımızda 134 milyon civarında borcumuz vardı. 18 ay sonunda bu 104 milyona indi. Şu anda da 86 milyon civarında borcumuz var ve kasamızda 2, 5 milyon TL paramız var. Emanetiniz emin ellerde, artık hizmetlerimizi daha nitelikle ve sayısal anlamda da daha fazla hizmet üretebiliyoruz. Banka hesaplarımızda 8 ile 15 arasında değişen hacizlerimiz vardı. Tapu üzerlerinde de hacizler vardı. Şu anda banka hesaplarımızdaki hacizler, kırmızı kalem yemiş olan kredilerimizin hepsi ortadan kalktığı gibi tapularımızın üzerindeki hacizler de kalktı. Şu anda hem borç ödeyen hem de yatırım yapan bir belediyeyiz. Manisa'nın en gariban belediyesiydik, bu tedbirlerle Manisa'nın en zengin belediyesi haline geleceğiz" dedi.
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