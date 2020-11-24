Albayrak gitti, ATV hükümete çattı: Dile kolay!

24 Kasım 2020 Salı, 15:20

Turkuvaz Medya Grubu’nun televizyon kanalı olan ATV, iktidara yakınlığıyla ile biliniyor. Turkuvaz Medya Grubu’nun başında ise, istifa eden eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ağabeyi Serhat Albayrak yer alıyor. Berat Albayrak’ın istifası sonrasında ATV’de Nihan Günay’ın sunduğu bugünkü “Kahvaltı Haberleri”, hükümeti üstü kapalı bir şekilde eleştirdi. Bu durum “Bakan Albayrak’ın istifa sonrasında ATV’nin yayın politikası değişti mi” sorusuna neden oldu.





Oda TV'nin haberine göre, ATV’deki sabah haber programında ilk önce, Ticaret Bakanlığı’nın 2021 bütçesinin görüşüldüğü Meclis’te, CHP’li vekillerin protestosuna yer verildi. CHP’liler esnafın kötü durumunu anlatmak için, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Meclis’teki komisyon salonuna girdiğinde pankart açtı. CHP’li vekillerin, Bakan Pekcan’a, “Esnaf bitti tükendi. Esnaf destek bekliyor sizden” sözlerine yer verilen haber, “Gergin Başladı” manşeti ile sunuldu.

Daha sonra ise, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kadına şiddet uygulayan erkeklere karşı dün yaptığı “kendinize gelin” sözlerine yer verildi. Bakan Soylu’nun konuşmasının ardından sunucu Nihan Günay, “kendinize gelin, demek aslında dile kolay” ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu’nun bu konuşmasının ardından arka arkaya Türkiye’deki kadın cinayetleri haberlerine yer verildi. Haberde eşini öldüren kişinin “tehdit, araç yakma, ev kurşunlama” gibi olaylara rağmen adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına vurgu yapıldı.

Devamında ise Türkiye’deki son 6 yılda işlenen kadın cinayetleri ile ilgili hazırlanan grafiklere yer verildi. Grafikte son 6 yılda işlenen kadın cinayetleri detayları ile anlatıldı ve bu cinayetlerin durdurulamamasına mercek tutuldu.