Albayrak sustu, danışmanı konuştu

17 Kasım 2020 Salı, 15:05

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden Berat Albayrak, sosyal medya hesaplarını da kapatıp sessizliğe bürünürken hakkında konuşulanlara ilişkin danışmanı Medet Nebi Yanık'tan bir açıklama geldi.

Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Yanık, Berat Albayrak'ın Katar Devleti'ne ekonomi danışmanı olduğuna yönelik bir iddianın yer aldığı habere tepki gösterip “Bi bitmediniz ya. İtin, uğursuzun, hainin, düşmanın canını öyle yakmışız ki sağlık sorunları yüzünden görevlerimizden affımızı istemiş olsak bile yalan habere devam ediyorsunuz. Ne diyelim Elhamdülillah!!” ifadelerini kullandı. Ancak bu ifadelerin yer aldığı paylaşımın kısa bir süre sonra silindiği görüldü.

"AKBABALARLA MÜCADELE EDEN ADAM"

Yanık daha sonraki paylaşımlarında da Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanı görevinde bulunduğu süreçte “ekonomiye saldıran düşmanlarla” mücadele ettiğini söyledi. Albayrak’a haksız yere saldırı olduğunu söyleyen Yanık, “Bu adama haksız yere saldırı oldukça buradan alacakları cevaplar da zorlarına gitmesin kimsenin” dedi.

Medet Nebi Yanık’ın açıklamaları şöyle:

“Daha ağır hakaretleri hak eden, bu aziz millete silah doğrultup iradesini teslim almaya çalışan, sonrasında silah ile yapamadıklarını ekonomimize açıktan saldırarak yapmaya çalışan düşmanlara, sonrasında pandemi süreciyle dünyanın girmiş olduğu sıkıntılı süreçle beraber, Sn. Cumhurbaşkanımız önderliğinde ekibiyle birlikte gece sabahlara kadar çalışıp, milletimizin bir tek ferdinin dahi mağdur olmaması için bedenini taşın altına koyan adamdır Sn. Berat Albayrak. Sırça köşklerinden milletin cebine göz dikmiş akbabalarla mücadele eden adamdır. Bu adama haksız yere saldırı oldukça buradan alacakları cevaplar da zorlarına gitmesin kimsenin. Amacımız kimseyi kırmak üzmek değil ama insanların özgürlük alanlarına yalanlarla saldırı yapmak da kimsenin hakkı değil diye düşünüyorum.”







